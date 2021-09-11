Ölümden döndüler

Ömer KADİROĞLU

Yanında eşi ve çocuğuyla Lefkoşa’da Fuar Alanı kavşağından geçmek üzere olan sürücü Ümit Şonya’nın aracının üzerine aydınlatma direği devrildi.

Neye uğradığını şaşıran sürücü Ümit Şonya, hemen aracını park etti. Şonya, eşi ve çocuğu durumu anlamaya çalışırken, olayı gören diğer sürücüler, aracın üzerine aydınlatma direği düştüğünü söyledi.

Diyalog’a konuşan Şonya, “Yanımda eşim, arka koltukta çocuğum vardı. Resmen ölümden döndük. Allaha emanet yaşıyoruz” dedi.

Büyük bir şaşkınlık yaşadı

Olay dün 15.40 sıralarında meydana geldi. Gönyeli Çemberi ile Fuar kavşağı arasındaki refüj içerisinde bulunan metal aydınlatma direği, seyir halinde olan Şonya yönetimindeki aracın üzerine düştü

Seyir halindeyken büyük bir gürültü duyduğunu ve sarsıntı hissettiğini ifade eden Şonya, “Nereden geldiğini şaşırdık. Yaklaşık 15 metrelik bir direkten bahsediyorum. İki saniye daha erken devrilse ön camdan içeriye girecekti ve daha büyük bir kaza olacaktı. Yanımda eşim, arka koltukta çocuğum vardı. Resmen ölümden döndük” dedi.

Devrilen aydınlatma direğine Kıb-Tek görevlileri müdahalede bulunurken olay yerine çağrılan polis ekipleri gerekli işlemleri yaparak rapor tuttu.