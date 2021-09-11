Günlük kararlar zarar veriyor

Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay, ülkeye girişlerin ‘sağlıkta riski artırmadan’ kolaylaştırılması gerektiğini söyledi.

Turizmin kötü bir sezon geçirdiğini, sektöre bağlı herkesin ciddi sıkıntılar yaşadığını vurgulayan Özersay, Sağlık Bakanlığı’nın ülke kategorilerini daha sık güncellemesi gerektiğini belirtti.

tv2020’ye konuşan Özersay, Güney Kıbrıs örneğine dikkat çekerek “Aşılı olan yolcuların önceden PCR testi yaptırmaları, hatta ülkemize Güney Kıbrıs üzerinden gelmeleri halinde ilaveten bir de kapıda hızlı test yaptırmaları kaydıyla KKTC’ye girişleri karantina şartı olmaksızın mümkün kılınabilir” dedi.

İnsan hareketliliği artırılmalı

HP lideri Özersay dün tv2020’de Gündem Özel programına telefonla bağlanarak, açıklamalarda bulundu. Turizm sektörünün pandemi nedeniyle kötü etkilendiğini, bunun da diğer sektörlere olumsuz yansıdığını ifade eden Özersay, ülke ekonomisini canlandırmak için insan hareketliliğinin artırılması gerektiğini söyledi. Özersay, turizm bağlamında yurt dışından gelişlerde kolaylık sağlanmasının şart olduğunu dile getirdi. HP lideri Özersay, “Ekonominin sıkıntılı dönemini atlatmak için insan hareketliliğini sağlamamız lazım. Turizm bağlamında yurt dışından daha fazla insan gelmesi, piyasada para dönmesi lazımdır. Turizm sezonu geçti diye bir şey yok. Yaza sıkıştırılmamalıdır. Bu konuda yurt dışında geliş gidişlerde kolaylaştırma çabası yapıyoruz” dedi.

Yurt dışından gelişlere kolaylık sağlanmalı

Yurt dışından gelişlerde Güney Kıbrıs’ta uygulanan kuralları örnek gösteren Özersay, şunları söyledi:

“Nasıl ki Türkiye ve Birleşik Krallık bizim açımızdan özel bir konumda olduğu için konulan genel kuralların dışında bu ülkelerden gelecek aşısını yaptırmış yolcular daha farklı bir uygulamaya tabi tutuluyorsa, ülkenin ekonomik menfaatleri dikkate alınarak ve turizmin paydaşlarıyla da konuşularak bu durum başka ülkeler için de geçerli kılınabilmelidir. İsviçre ve İsrail’den Güney Kıbrıs'a gelişlerde uygulanan kuralların kuzeyde de uygulanması gerekiyor. Yani aşılı olan ve bu ülkelerden gelecek yolcuların önceden PCR testi yaptırmaları, hatta ülkemize Güney Kıbrıs üzerinden gelmeleri halinde ilaveten bir de kapıda hızlı test yaptırmaları kaydı ile ülkemize girişleri karantina şartı olmaksızın mümkün kılınabilir.”

Özersay, KKTC’de tespit edilen günlük vakalarının büyük çoğunluğunun yerel vaka olduğunu, yurt dışından gelenlerde vaka sayısına az rastlanıldığını ifade ederek, “Biz girişleri kolaylaştıralım eğer yurt dışından gelen vakalarda atış olursa tekrar önlem alınabilir” dedi.

İnsanlara zaman verilmeli

HP lideri Özersay, pandemi önlemleri çerçevesinde alınan ve hemen uygulamaya konulan kararlardan dolayı mağduriyetler yaşandığını ifade etti. Özersay, şunları söyledi:

“Karar alıyorlar ve yarından itibaren yürürlüğe girecek diyorlar. Ancak insanlar önceden plan yapmış, bilet almışlar. Avrupa ülkelerinde PCR testi için hem önceden randevu almak ve 150/200 Euro ödemek gerekebiliyor. İnsanlar buraya gelecek diye test yaptırıyor ama karar değişiminde tatillerini iptal edebiliyorlar. Bu nedenle birçok rezervasyon iptali oldu. Karar alındıktan sonra uygulamaya koymadan önce insanlara hareket etme payı verilmeli.”

Özersay, turistlere yönelik ülkeye giriş konusunu anlatan kullanıcı dostu bir internet sitesinin kurulması gerektiğini de sözlerine ekledi.