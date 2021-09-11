Vukuatı çok

Suna ERDEN

Gaziköy’de polis memuru Fahri Toklu’yu bıçakla yaraladıktan sonra Güney Kıbrıs’a firar eden ancak 15 gün sonra yasa dışı yollardan kuzeye geçtiği tespit edilerek tutuklanan Gökhan Takımcılar dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada katle teşebbüs suçundan mahkemeye çıkarılan zanlıyla ilgili Güzelyurt, Dörtyol, Lefkoşa ve Demirhan bölgelerinde 9 hırsızlık vakasıyla ilgili soruşturma yapıldığı belirtildi.

Soruşturmaların devam ettiği ancak zanlının etki edemeyeceği belirtilerek, teminat talep edildi.

Soruşturmayı yürüten polis, 15 Ağustos 2021 tarihinde saat 17.00 sıralarında Gaziköy’de bir ev açma olayıyla ilgili gelen ihbar üzerine polis memurları Kozal Debreli ve Fahri Toklu’nun olay mahalline gittiğini anlattı.

Soruşturma memuru, zanlı İbrahim Takımcılar ve Gökhan Takımcılar’ın polisleri görünce koşarak kaçmaya çalıştığını belirtti.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın kendisini yakalamaya çalışan Fahri Toklu’yu bıçakladığını; sol göğüs, sırt kısmından ağır yaraladığını anımsattı.

Soruşturma memuru, İbrahim Takımcılar ve Gökhan Takımcılar’ın polis arabasının anahtarını aldıklarını ve olay yerinden kaçtıklarını ifade etti.

Polis, zanlı Gökhan Takımcılar’ın Gaziköy’de sakin İ.Ç.’ye ait aracı izinsiz alıp, kaçtığını belirtti. Polis memuru, zanlının çaldığı aracı Yiğitler çöplüğüne bıraktıktan sonra firar ettiğini söyledi.

Soruşturma sürecek

Polis memuru, Güney Kıbrıs’a firar eden Gökhan Takımcılar’ın 30 Ağustos günü öğle saatlerinde, Kırklar köyünde asker ve polis tarafından gerçekleştirilen operasyon sonucu gizlendiği yerde tespit edilerek tutuklandığını anlattı.

Polis, zanlı hakkında katle teşebbüs suçunun yanı sıra 9 ayrı hırsızlık ve sahtekârlıkla para temini suçlarından da Güzelyurt, Dörtyol, Lefkoşa ve Demirhan bölgelerinde soruşturma yürütüldüğünü söyledi.

Olaylarla ilgili soruşturmaların devam ettiğini söyleyen polis, zanlının araştırmalarının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini belirterek, teminata bağlanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlıyı tutuklu yargılanmak üzere 3 ayı aşmayacak bir süreyle cezaevine gönderdi.