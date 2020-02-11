Protokol imzalandı

Girişimcilik ve İnovasyon Derneği (GİDER) ile İTÜ-KKTC Eğitim Araştırma Yerleşkeleri arasında 31 Ocak 2020, Cuma günü Lefkoşa Sürekli Eğitim Merkezi binasında İşbirliği Protokolü imzalandı. Protokole, GİDER Kurucu Başkanları Ziya Öztürkler ve Cemre Akar ile İTÜ-KKTC Rektörü Prof. Dr. Ercan Kahya imza koydu.

Protokol kapsamında İTÜ-KKTC ve GİDER işbirliğinde girişimcilik ekosistemine katkı sağlamak ile ilgili yapılacaklar değerlendirildi. İTÜ-KKTC Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Serdar Kum ile SEM Koordinatörü Simge Baca Ozaner’in katılımıyla gerçekleşen protokol imza töreninde, iki kurum arasında beş yıl süresince işbirliği yapılmasına karar verildi.

İmzalanan protokol gereğince; iki kurum arasında bilimsel, toplumsal, sosyal ve kültürel, akademik, mesleki ve eğitim iş birliklerini geliştirmek, üyeler ve çalışanlar arasında toplumsal farkındalığı ve duyarlılığı güçlendirmek, toplum yararına ortak projeler geliştirmek, ortak toplantı ve organizasyonlar düzenlemek ve benzeri konularda karşılıklı çalışmaları teşvik etmek amacıyla görüş birliğine varıldı.