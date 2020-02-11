Araçlar devrildi  bir kişi yaralandı

Gazimağusa - Lefkoşa anayolu Turunçlu ve İnönü kavşakları arasında meydana gelen iki ayrı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza karışan iki araç yoldan çıkıp, yan devrilirken, bir sürücün olay yerinden kaçtığı belirtildi. Polisten verilen bilgiye göre ilk kaza dün saat 13.00 sıralarında Gazimağusa - Lefkoşa anayolundan İnönü köyüne giden yolda meydana geldi.

İnönü köyüne giden yolda, Sami Akçakaya (52), yönetimindeki LK 673 plakalı salon araçla yoldan çıkıp önce çam ağacına ardından da beton sete çarpıp devrildi. Kazada yaralanan olmazken, araçta maddi hasar oluştu.

Vurup kaçtı

İkinci kaza ise dün saat 16.30’da Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda Turunçlu ve İnönü kavşakları arasında gerçekleşti.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre; plakası ve sürücüsü meçhul bir araç, Gazimağusa istikametine seyreden Müslüm Koç’un (33) kullandığı ve GM 087 plakalı Van araca arkadan çarptı.

Çarpma sonucu direksiyon hâkimiyetini kaybedip yoldan çıkan Koç’un aracı orta refüjde sağ yanına devrildi.

Kazada yaralanan araç sürücüsü kaldırıldığı Gazimağusa Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alınırken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

84 trafik kazasında 33 kişi yaralandı

Öte yandan KKTC’de geçtiğimiz hafta toplam 84 trafik kazası meydana geldi; bu kazalardan 18’i yaralanma ve 66’sı hasarla sonuçlanırken; yaralanma ile neticelenen kazalarda 33 kişi yaralandı.

Polis açıklamasına göre, 3 - 9 Şubat tarihlerini kapsayan süre içerisinde meydana gelen kazaların 22’si süratli araç kullanmak, 20’si kavşakta durmamak 17’si dikkatsiz sürüş yapmak, 13’ü yakın takip ve 12’si de diğer sebeplerden meydana geldi.

Toplam hasar miktarı 811 bin 200 TL olan kazaların 24’ü Lefkoşa, 25’i Gazimağusa, 21’i Girne, 9’u Güzelyurt ve 5’i de İskele’de kaydedildi.

714 sürücü ile ilgili ileri işleme gidildi

Polisin ülke genelinde yapığı trafik kontrollerinde, 6 bin 724 araç sürücüsünden 714’üyle ilgili ileri işleme gidilirken, 178 sürücü süratli araç kullanmaktan ceza aldı.

Polis Basın Subaylığı’ndan verilen bilgiye göre, 3-9 Şubat arasında yapılan kontrollerde, sürücülerin 93’ü seyir halinde cep telefonu ile konuşmaktan, 80’i trafik levha ve işaretlerine uymamaktan, 12’si ise alkollü araç kullanmaktan rapor edildi.

Araç sürücülerinin 5’i tehlikeli, 28’i dikkatsiz, 97’si seyrüsefer ruhsatsız, 5’i sürüş ehliyetsiz, 12’si muayenesiz, 16’sı sigortasız veya kapsamı dışında, 10’u "A" yol kullanma izinsiz, 2’si “B” özel işletme izinsiz araç kullanmaktan, 2’si trafik ışıklarına uymamak, 4’ü tonajından fazla veya tehlikeli yük taşımak, 1’i koruyucu miğfer başlıksız motosiklet kullanmak, 1’i takside taksimetre bulundurmamak veya yolcu taşıdığı sırada taksimetreyi çalıştırmamak veya hileli çalıştırmaktan, geri kalan 168’i ise diğer trafik suçlarından ceza aldı.