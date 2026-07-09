Seçkin eserler sunuldu

Gazimağusa Belediyesi tarafından düzenlenen 26. Uluslararası Mağusa Kültür ve Sanat Festivali, Oytun Ersan ve Blue Deja Vu Band konseriyle müzikseverleri bir araya getirdi. Othello Kalesi'nde gerçekleştirilen konser, sanatseverlerden yoğun ilgi gördü.

Festival kapsamında 7 Temmuz Salı akşamı tarihi Othello Kalesi'nde sahne alan uluslararası alanda tanınan bas gitarist, besteci ve yapımcı Oytun Ersan, Blue Deja Vu Band ile birlikte izleyicilere caz-füzyon ağırlıklı repertuvarından seçkin eserler sundu.

Caz, funk ve progresif rock türlerini kendine özgü müzikal anlayışıyla harmanlayan Ersan, güçlü sahne performansıyla dinleyicilere unutulmaz bir gece yaşattı. Tarihi Othello Kalesi'nin etkileyici atmosferinde gerçekleşen konser boyunca müzikseverler eserleri ilgiyle dinledi.

Konseri takip eden sanatseverler, yüksek enerjili performansa uzun süre alkışlarla eşlik ederken, gece sonunda Oytun Ersan ve Blue Deja Vu Band ayakta alkışlandı.