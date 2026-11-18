Başbakan Ünal Üstel, yaklaşan seçimlere ilişkin açıklamalarda bulunarak yeni hükümeti yine Ulusal Birlik Partisi’nin kuracağını söyledi. Üstel, UBP seçmeninin sandığa gitmesi halinde hiçbir partinin UBP’yi geçemeyeceğini belirtti.

Ulusal Birlik Partisi’nin seçim çalışmalarını köy köy, mahalle mahalle sürdürdüğünü belirten Üstel, vatandaşlarla yüz yüze görüştüklerini ve önümüzdeki beş yıl için hazırladıkları projeleri halkla paylaştıklarını kaydetti.

Bazı siyasi çevrelerin daha seçim yapılmadan tek başına iktidar söylemlerinde bulunduğunu ifade eden Üstel, bin kişilik kalabalıkları görerek seçim sonucunu ilan edenlere UBP’nin sandıkta yanıt vereceğini söyledi.

Seçimde son sözü halkın söyleyeceğini belirten Üstel, yeni hükümeti yine UBP’nin kuracağını ifade ederek, önümüzdeki beş yılda da ülkeye yeni eserler kazandırmayı hedeflediklerini söyledi.

Beraberlik ve istikrar mesajları verdi

Öte yandan Üstel, UBP Mehmetçik-Büyükkonuk Belediyesi aday tanıtım şölenine katılarak 6 Aralık seçimleri öncesinde birlik, beraberlik ve istikrar mesajları verdi.

Parti içindeki birlik ve beraberliğin önemine değinen Üstel, “Hep birlikte çalışırsak 6 Aralık akşamı UBP sandıktan en güçlü şekilde çıkacak ve hükümeti yeniden kuracak” dedi.

Tuğlu, yeni dönem projelerini anlattı

Konuşmasına “On köyüz ama tek yüreğiz” sözleriyle başlayan Mehmetçik Büyükkonuk Belediye Başkanı Fatma Çimen Tuğlu, belediye reformunun ardından üstlendikleri sorumlulukları, hayata geçirilen yatırımları ve yeni dönem hedeflerini değerlendirdi.

Belediye reformuyla iki ayrı belediyenin birleşmesinin ardından farklı mali yapılar, personel sistemleri ve geçmişten gelen sorunlarla karşılaştıklarını belirten Tuğlu, kurumsal yapılanmayı güçlendirdiklerini ve çalışanların özlük haklarına yönelik önemli düzenlemeler gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yeni dönemde de spor, eğitim, üretim, dijital belediyecilik ve turizm alanlarında yatırımlara devam etmeyi hedeflediklerini belirten Tuğlu, Bölgesel Spor ve Yaşam Merkezi, Belediye Kreşi, Robotik Kodlama Atölyesi, Kadın Emeği ve Yerel Üretim Merkezi ile Harup İşleme İmalathanesi projelerini anlattı.