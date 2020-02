Seri duruşmalar olacak

Suna ERDEN

Girne Ağır Ceza Mahkemesi’nde darp suçundan yargılanarak geçtiğimiz Kasım ayında 2 yıl hapse mahkûm edilen iş insanı Bulut Akacan hakkındaki ‘yasa dışı sanal bet’le ilgili dava süreci devam ediyor.

Girne’de FEO Elegan isimli apartmana düzenlenen operasyon sonucu tutuklu yargılanmak üzere cezaevine gönderilen Akacan ile tutuksuz yargılanacak olan Okan Erdoğan, Nilay Şahin, Nuh Can Erdal, Burak Çetin, İrfan Önen, Edip Hüseyin Âdemoğulları, Elif Çakır, Baran Arda, Dürem Varoğlu, Ayla Döşemeciler ve Hüseyin Yiğit Gökdereli dün yeniden Girne’de mahkemeye çıkarıldı.

Sanıklar hakkındaki davanın ön duruşmalarının başlaması için tarih belirlendi.

Sanık avukatları davanın ertelenmesini talep ederken, Yargıç Meltem Dündar, ön duruşmaların bir an önce başlaması gerektiğini belirtti.

Dündar, davanın ön duruşmalarının 6 Şubat 2020 tarihinden itibaren bitene kadar her gün görüşüleceğini ifade etti. Dündar, davayı 6 Şubat saat 13.30’a erteledi. Dündar, sanık Akacan’ın tutukluluk halinin devamına emir verdi.