Çarşı çöktü

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs’a gelen turist sayısının azalması en fazla Girne’deki esnafı etkiledi. Diyalog’a konuşan Girne esnafı, son zamanlarda işlerin iyi gitmediğini ve dükkan kirasını çıkarmada zorlandıklarını belirtirken “Ülkeye daha çok turist getirmek için çalışılmalı ve fiyatlar ucuzlatılmalıdır” diyor.

Türk Lirası’nın değer kaybetmesi nedeniyle fiyatların sürekli yükseldiğini, özellikle Türk turistlerin alım gücünün azaldığını belirten Girne esnafı; ekonomiyi canlandırmak için etkin önlemlerin kaçınılmaz olduğunu belirtiyor ve yetkilileri göreve çağırıyor.



Esnaf ne dedi…?

Meryem Yıldız

“Yıllardır Girne’de esnafım. Gördüğünüz gibi caddeler bomboş. Yaptığımız satışlarla ancak kiramızı çıkartıyoruz. Burada hükümetin yanlış politikaları yüzünden esnaf geri gitti. Geçmiş yıllara oranla bu yıl satışlarımız ciddi oranda düştü. Girne’de yerli halk çarşıya uğramıyor, buna bir de turistlerdeki azalma eklenince işlerimiz çok kötü duruma geldi.”

Fettah Özpolat

“15 yıldır Girne çarşısında esnafım. Turistik bir bölge olduğu için satışlarımız genelde yaz aylarında oluyor ancak son yıllarda işlerimiz çok kötü. Önceki yıllarda çok güzel satışlar yapıyorduk ancak çarşıya gelen insan sayısında ciddi bir düşüş var. Eskiden fiyatlar da uygundu ancak döviz kurlarındaki çalkalanmalar nedeniyle yaşanan artış vatandaşı alışverişten uzaklaştırdı. İnsanların düşen alım gücünün yeniden iyileştirmesi, bilet fiyatlarının düşürülmesi için çalışmalar yapması gerekiyor.”

Mustafa Yapran

“ Yaklaşık olarak 4 yıldır Girne’de esnaf olarak bulunuyorum. Buraya geldiğim ilk zamanlar Kıbrıs’ın ekonomisi çok iyiydi ancak TL’de yaşanan değer kaybı nedeniyle piyasa çok kötü oldu. İşlerimizde çok büyük oranda düşüş yaşıyoruz. Turizmin başkenti olan Girne’de turist var ancak sadece gelip bakıp gidiyorlar. Ülkede üretim yapılması için devletin çalışmalar yapması gerekiyor.”

Alia Suheyl

“ Girne esnafının işleri çok kötü bir durumdadır. Yerli halk zaten çok az geliyordu şimdi bir de turistlerdeki azalma eklenince işlerimiz daha da kötü duruma geldi. Daha önce çok güzel olan işlerimiz son yıllarda hiç yok denecek kadar azaldı. Çarşının yeniden canlanması alanın da satanın da yeniden mutlu olabilmesi için yetkililerin bir çalışma yapması gerekiyor.”

Yavuz Çevik

“Girne’de esnafım. Dövizde yaşanan çalkalanmalar işlerimizi olumsuz yönde etkiledi. Önceden Girne çarşısı çok daha canlı ve kalabalıktı ancak şimdilerde çok durgun. Ülkenin içinde bulunduğu durum, ekonomideki yavaşlama ve dünyada yaşanan olumsuzluklar şu an yaşanan durağan durumu ortaya çıkarıyor. Hükümetin ekonomik yönde çalışmalar yapması lazım. Faiz oranlarında bir iyileştirme yapılmalı ve insanların rahatlatılması gerekiyor. İyileştirilme çalışmaları yapılırsa çarşı yeniden canlanır.”

Ahmet Atar

“Son zamanlarda işlerimiz çok düşük durumdadır. Çok eskiye değil geçtiğimiz yıla baktığımızda işler çok daha iyiydi. Bu yıl ise yok denecek kadar azaldı. İnsanların alım gücü yapılan zamlarla iyice düştü. Bu da esnafın işlerine yansıyor. Çarşının yeniden canlanması ve esnafın iş yapabilmesi için hem hükümetlerin hem de yerel yönetimlerin insanları buralara çekecek çalışmalar yapması gerektiğine inanıyorum.”