Yeni tesisler hizmette

Küçük Kaymaklı Spor Kulübü’ne ait olan Şehit Hüseyin Ruso Stadyumu’nun ek binaları törenle açıldı.

Spor Dairesi’nin katkısı, Atsa İnşaat şirketinin desteğiyle yapılan tesis, 200 kişilik tribün, 4 soyunma odası, kafeterya ve başkanın ve yönetim kurulunun kullanacağı odadan oluşuyor. Yenilenme kapsamında stadın önündeki teller de kaldırıldı, yerine beton döküldü.

Yaklaşık 450 bin TL’ye mal olan ve 3 ayda tamamlanan tesisin açılışında Başbakan Ersin Tatar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Faiz Sucuoğlu, Futbol Kulüpleri Birliği Başkanı Arslan Bıçaklı, Küçük Kaymaklı Türk Spor Kulübü Başkanı Akay Aşina, ATSA İnşaat Genel Müdürü Ahmet Altıparmak konuşma yaptı.

Törene, Spor Dairesi Genel Yönetim Kurulu Başkanı Kemal Deniz Dana, kulübün eski başkanlarından da olan LTB Asbaşkanı Akın Aktunç, oyuncular, aileler ve spor camiasından isimler de katıldı.

Tatar: Çalışın, kendinizi geliştirin

Başbakan Ersin Tatar, spora gönül veren isimlerden biri olduğunu, Yenicami’de başkanlık da yaptığını söyleyerek, “Kaymaklı Kulübü’ne her zaman imrenerek baktım, neden? Ben başkanken onların tesislerin çoğu zaten vardı” dedi.

Galip Bozalp, Erol Atakan, Hasan Sertoğlu, Hasan Tosunoğlu, Akın Aktunç gibi isimlerin kulübün bugünlere gelmesinde büyük emekler verdiğini kaydeden Başbakan Tatar, “Bu yatırımlar ülke sporuna ve Küçük Kaymaklı Kulübü’ne hizmet anlamına geliyor. Futbola, spora verilen hizmetleri takdir ediyorum” şeklinde konuştu.