Hüseyin ÇİÇEK

Lefkoşa-Gazimağusa anayolu, Turunçlu kavşağında, 30 gram uyuşturucu madde ile yakalanan Oğuzhan Çilo hakkındaki davada karar açıklandı. Sanık dün Gazimağusa Ağır Ceza Mahkemesi tarafından suçlu bulunarak 18 ay hapse mahkûm edildi.

Kararı açıklayan Gazimağusa Ağır Ceza Mahkeme Heyeti Başkanı Fatma Şenol, sanığın işlemiş olduğu suçun ciddiyetine dikkat çekerek, uyuşturucu maddenin sentetik cannabinoid gibi tehlikeli bir tür olduğunu ifade etti. Zanlının, tasarruf suçu yanında uyuşturucu madde verme suçunu da işlediğini anımsatan Şenol, kamu yararı gereği sanığı 18 ay hapse mahkûm ettiklerini açıkladı.

Karar sonrasında Oğuzhan Cilo adeta şok geçirdi.