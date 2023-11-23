Sert vurdu

Kıskançlık krizine girip, 30 yaşındaki eşini darp eden ve baygınlık geçirmesine neden olan Mehmet Yumuşak tutuklanarak, dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada söz hakkı alan zanlı, “Sinirliydim, bir tane vurdum, çok pişmanın” diyerek, savunma yaptı.

Duruşmada olguları aktaran polis, olayın 21 Kasım 2023 tarihinde Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde zanlının ikametgahı içerisinde meydana geldiğini söyledi.

Polis, zanlının kıskançlık yüzünden tartıştığı eşinin kulağına yumruk atarak, ciddi şekilde darp ettiğini belirtti.

Şikâyet üzerine olay yerine gidildiğinde zanlının eşinin koltuğun üzerinde yarı baygın bir şekilde bulunduğunu ve ambulansa haber verildiğini kaydeden polis, genç kadının çocuklarının babalarının annelerinin başına vurduğunu söylediğini aktardı. Polis, Lefkoşa Devlet Hastanesine kaldırılan genç kadının darp raporu aldığını söyledi. Polis, soruşturmanın tamamlandığını, zanlının yazılı dava tebliğini kabul ettiğini ve ülkede çalışma izni bulunduğunu belirterek, teminat talep etti.

Polisin ardından söz hakkı alan zanlı ise “Sinirliydim, bir tane vurdum, çok pişmanın” dedi.

Mahkeme, zanlının 25 bin TL nakit teminat yatırmasına ve bir kefilin 250 bin TL kefalet senedi imzalamasına emir verdi.

