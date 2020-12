‘Sesimizi dünyaya duyuruyorsunuz’

Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, önceki gün akşam Welcome CIubs International (WCI) üyesi olan Welcome to Turkish Cyprus Club üyelerini kabul etti.

Verilen bilgiye göre; Tatar kabulde yaptığı konuşmada, Kıbrıs Türk halkının toplumsal konulara duyarlı olarak böyle kulüplerde ve sivil toplum örgütlerinde çalışmalar yapmasının önemine işaret ederek, kulüp üyelerini yaptıkları çalışmalar ve katkılardan dolayı kutladı.

Tatar, uluslararası camiada saygın bir kurumun üyesi olunmasının önemini belirterek, KKTC’nin sesini dünyaya duyururken KKTC’nin sivil toplum örgütlerinin uluslararası alanda yaptığı çalışmalarla güç kazandığını söyledi.

Kulübün, İzmir’deki depremzedelere gösterdiği hassasiyetten dolayı tebrik eden Cumhurbaşkanı Tatar, kulübe çalışmalarında başarı diledi.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Tatar, 21 Aralık Şehitler Haftası dolayısıyla yayımladığı mesajda,

Kıbrıs’ı Helen Adası yapmak hedefiyle, Akritas Planı doğrultusunda Kıbrıs Türk halkını yok etmek için 21 Aralık 1963 tarihinde başlatılan kanlı saldırıların ve soykırımın 57. yılında bulunulduğuna işaret etti.

Tatar, şöyle devam etti:

"Tarihte Kanlı Noel olarak geçen bu saldırılarda halkımız diri diri katliam çukurlarına gömülürken çocuklarımız banyo odalarında katledilmiş, 103 köyümüz göç etmek zorunda bırakılmış, halkımız kuşatma altındaki küçük gettolarda yaşamaya mahkum edilmiştir. Ama ne var ki garantör Türkiye’nin ve TMT’nin öncülüğünde başlayan direniş ve mücadele ile halkımız Rum’a boyun eğmemiş ve teslim olmamıştır. Bunun bedeli olarak birçok insanımız canlarını feda ederek şehit olmuştur. Bu büyük mücadele ve direniş ile halkımız 20 Temmuz 1974 sabahına ulaşırken Garantör Türkiye’nin koruyucu kanatları altında ve güvencesinde özgürlüğüne bağımsızlığına ve kendi devletine kavuşmuştur.

Geçmişimizi bilerek davranmanın, özgürlük ve güven içinde geleceğe bakmanın, Kıbrıslı Türkleri tehlikeli maceralardan korumanın zamanı gelmiştir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta toplum lideri

Dr. Fazıl Küçük, Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş ve aziz şehitlerimizi bir kez daha rahmetle anarken, gazilerimizi de saygıyla selamlıyorum…"

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 11:42