Kuzeyde 19, güneyde 242 yeni vaka

Coronavirüs güncel verilerine göre; son 24 saatte Kuzey Kıbrıs’ta 19, Güney Kıbrıs’ta ise 242 vaka tespit edildi, 2 kişi hayatını kaybetti. Türkiye’de de 20 bin 316 vaka tespit edildi, 246 can kaybı oldu.

Sağlık Bakanı Dr. Ali Pilli, son 24 saatte 2 bin test yapıldığını ve 8'i yerel 19 pozitif vakaya rastlandığını belirtti. Pilli, yoğun bakımda tedavi gören vakanın servise alındığını, 3 kişinin de taburcu edildiğini açıkladı. Bakan Pilli, pozitif vakalardan 1 kişinin deniz yolu, 3 kişinin hava yolu ile ülkemize geldiğini, 2 vakanın mülteci olduğunu, 5 kişinin daha önce tespit edilen vakaların temaslıları olduklarını ve bu sürede gözetim altında tutulduklarını, 8 kişinin ise yerel vaka olduğunu kaydetti.

Güneyde düşüş oldu

Güney Kıbrıs'ta son 24 saatte 242 yeni vaka belirlendi. İki kişi Covid 19'dan hayatını kaybetti. Güney Kıbrıs'ta bir süredir günlük vaka sayısı 400'ün üzerindeydi. Rum haber kaynaklarına göre, Güney Kıbrıs'ta toplam vaka sayısı 17 bin 718; hastalıktan dolayı hayatını kaybeden sayısı ise 91'e yükseldi.

Türkiye’de can kayıpları sürüyor

Türkiye'de son 24 saatte 158 bin 892 Covid-19 testi yapıldı, 20 bin 316 kişinin testi pozitif çıktı, 246 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 347 oldu, 21 bin 218 kişinin Covid-19 tedavi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 800 bin 286'ya yükseldi.