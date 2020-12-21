Yasakların bedelini özel sektör ödüyor

Meyil AVCAN (VEKIBRIS)

Pegasus Hava Yolları KKTC Direktörü Zeki Ziya, ülkemize düzenlenecek charter sefer, özel uçak, tarifeli sefer ve gemi yolu ile ülkemize giriş yapmak amacıyla 3 gün ve daha kısa süreli karantinasız girişlerin durdurulması ile ilgili kararın süresiz olarak uzatılmasını eleştirdi.

VEKIBRIS’a konuşan Ziya, Kuzey Kıbrıs’ta uçuşların durdurulması kararı alınırken, Güney Kıbrıs’ta uçuşlarla ilgili herhangi bir ek önlem alınmadığını ifade ederek, buna rağmen yolcu sayısının azalması nedeniyle seferlerde de azalma yaşandığını belirtti.

Kontrollü uçuşlarda bir sorun yaşanacağı düşüncesinde olmadığına değinen Ziya, ülkemizde düzenlenen charter uçuş seferlerinde 5 hafta süresince Covid-19’a yakalanan insan sayısının sadece

2 olduğuna vurgu yaptı.

“Ülkede bir salgın varsa bunun sebebi charter uçuşlar değil” diyen Ziya, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin her gün farklı kararlar aldığını ve günübirlik hareket ettiğini kaydetti.

Ziya, önemli olanın uçuşların yasaklanması değil de kontrol altında tutulup tedbirlerin artırılması olduğuna dikkat çekerek, kamu çalışanlarının alınan kararların neticesinde ekonomik bir bedel ödemezken özel sektörün bunu çok pahalıya ödediğini söyledi.

Çaresizlik insanları çıldırtır!

Özellikle turizm sektöründe 20 bin kişinin aç kaldığına parmak basan Zeki Ziya, devletin turizm sektöründe mağdur olan insanları da düşünmek zorunda olduğunu belirterek, kararlar alınırken bunların da göz önünde bulundurulması gerektiğini vurguladı.

Ziya, Bulaşıcı Hastalıklar Üst Komitesi’nin yapısının değiştirilmesi gerektiğini ifade ederek, sözlerini şöyle sonlandırdı:

“Ben maaşı alırım gerisi umurumda değil zihniyeti çok yanlıştır. Almanya da kapandı ama özel sektör çalışanlarının %80’inin maaşını karşıladı. Yine aynı şekilde İngiltere’de de özel sektöre sahip çıkıldı. Burada destek olarak asgari ücretin yarısı bile verilmezken ve herkes bundan eşit şekilde faydalanamazken, bu insanlar ilerleyen günlerde ne yapacak? Çaresizlik insanları çıldırtır.”

