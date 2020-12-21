Onur ULAĞ
Dikmen’de bulunan ve uzun zamandır karantina oteli olarak kullanılan Özok Grup’a ait yurtta kalan 2 mülteci dün sabah sıralarında güvenlik birimlerini atlatarak kaçtı. Mültecilerin yurttan gizlice çıkıp, yaya bir şekilde kaçtıkları öğrenildi. Polis, karantinadan kaçan iki mülteciyi bulmak için geniş çapta arama başlattı. Kaçan mültecilerin geçtiğimiz günlerde İskele’de pozitif çıkan bir mültecinin temaslısı olduğu kaydedildi.
Karantina otelinden İki mülteci kaçtı
Polis arıyor
Onur ULAĞ
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