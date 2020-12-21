Karantina otelinden İki mülteci kaçtı

Polis arıyor

Karantina otelinden İki mülteci kaçtı

Onur ULAĞ
Dikmen’de bulunan ve uzun zamandır karantina oteli olarak kullanılan Özok Grup’a ait yurtta kalan 2 mülteci dün sabah sıralarında güvenlik birimlerini atlatarak kaçtı. Mültecilerin yurttan gizlice çıkıp, yaya bir şekilde kaçtıkları öğrenildi. Polis, karantinadan kaçan iki mülteciyi bulmak için geniş çapta arama başlattı. Kaçan mültecilerin geçtiğimiz günlerde İskele’de pozitif çıkan bir mültecinin temaslısı olduğu kaydedildi.
 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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