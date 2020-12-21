Meclis bugün toplanacak

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu bugün saat 10.00’da toplanacak.

Meclis bugün toplanacak

Özel gündemde yer alacak işlerle komitelerden gelen tasarı ve önerilerin de görüşüleceği toplantının gündeminde güncel konuşmalar da yer alacak.
Genel kurul gündeminde ayrıca Toplumcu Demokrasi Partisi milletvekillerinin sunduğu “Cumhurbaşkanlığı Seçimlerinde, Halkın Karar Alma Süreçlerine Antidemokratik ve Siyasi Etik Dışı Bir Şekilde Müdahale Edilmesinin Araştırılması İle İlgili Meclis Araştırması Açılması Önergesi”nin ön görüşmesi de bulunuyor. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

banner478
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
"13’üncü maaşlar bir haktır"
"13’üncü maaşlar bir haktır"
  1. KIBRIS

banner456

banner459

banner468

banner460