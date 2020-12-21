Hizmet sektörüne ücretsiz PCR çağrısı

Onur ULAĞ

Sağlık Bakanlığı, yerel vakalarda artış olması nedeniyle hizmet sektöründe birebir müşterilerle temaslı bulunan kuaför, restoran, tırnakçı, masaj salonu ve spor salonu işletme sahipleriyle çalışanlarına zorunlu PCR uygulamasını getirdi. Bakanlık, bu sektörde çalışanların 23 Aralık tarihine kadar test yapması için çağrı yaparken, dün onlarca çalışan Lefkoşa’daki Pandemi Hastanesi’nin yolunu tuttu. Onlarca çalışan PCR testi yaptırırken, Sağlık Bakanlığı, vatandaşların test yaptırabileceği merkezleri duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre; testler Acil Durum Hastanesi, Mağusa Devlet Hastanesi, Girne Turizm Limanı, Güzelyurt Sağlık Merkezi ve yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda yapılacak.

Bakanlık maske, mesafe, hijyen kurallarını uyulması, yurt dışına çıkılmaması, 65 yaş üzeri ve kronik hastaların kalabalık yerlere gitmemeleri uyarısı yaptı.

Sağlık Bakanlığı’nın yeni uygulamalarla ilgili açıklaması şöyle:

“Ülkemizde hizmet sektöründe birebir müşteriler ile temasta bulunan; kuaförler, berberler, restoran çalışanları, paket servis elemanları, tırnakçılar, masaj salonu çalışanları ve spor salonunda görev alan, işletme sahibi ve çalışanlarının en geç 23 Aralık 2020 tarihine mesai bitimine kadar PCR testlerini yaptırmaları elzem ve gerekli görülmüştür. Yukarıda adı geçen sektörlerde herhangi bir kapanma gerektirecek bulaş olmaması amacıyla çalışanlarının ve işverenlerinin gerekli duyarlılığı göstererek PCR testlerini yaptırmaları çok büyük önem arz etmektedir. PCR testleri Lefkoşa Acil Durum Hastanesi (20 Aralık 2020 de dâhil 08.00-20.00), Mağusa Devlet Hastanesi (20 Aralık 2020 de dâhil 24 saat), Girne Turizm Limanı (11.00- 19.00 21 Aralık’tan itibaren), Güzelyurt Sağlık Merkezi'nde (pazartesi 24 saat, diğer günler 08.00- 16.OO) ve Sağlık Bakanlığı tarafından yetkilendirilmiş özel laboratuvarlarda yapılmaktadır. Devlette yapılacak olan PCR testleri için herhangi bir ücret alınmayacak olup, özel laboratuvarlardaki testler kişilerin kendi imkânları ile yapılacaktır.”

Kapanma istemiyorsak dikkat etmeliyiz

Bakanlık, Avrupa’da yeniden kapanmanın gündeme geldiğini, KKTC’de de aynı durumun yaşanmaması için vatandaşları uyardı. Uyarıda şunlar belirtildi: Siz vatandaşlarımızın da takip ettiği gibi özellikle Avrupa'da Coronavirüs pozitif vakaları hızla artmaktadır. İngiltere gibi bazı ülkeler tamamen kapanmakta ve sokağa çıkma yasakları gündeme gelmektedir. Biz de aynı duruma düşmemek ve bulaşın bizi yeniden kapanmaya zorlamaması adına tedbirlerimizi en üst seviyeye çıkarmalıyız. Maske, mesafe ve hijyen kurallarını uygulamalıyız. Özellikle, kendinde ateş, genel halsizlik hali, tat ve koku kaybı, öksürük gibi belirtileri fark eden vatandaşlarımızın derhal en yakın sağlık merkezine başvurması gerekmektedir. Ayrıca pozitif bir kişi ile temas ettiğini bilenlerin kendilerini gizlememesi ve 1102 numaralı hattımızdan yardım istemesi çağrımızı da yineleriz.

Güncelleme Tarihi: 21 Aralık 2020, 11:39