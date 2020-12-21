‘Partiye düzgün rota’

Lefkoşa Elysium Park Salonu’nda saat 12.00’de gerçekleştirilen 12. Olağanüstü UBP Kurultayı’nda tek aday olan Başbakan ve UBP Genel Başkan Vekili Ersan Saner UBP Genel Başkanı ilan edildi.

Divan oluşumunun ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam eden Kurultay’da divan başkanı Zorlu Töre, tek aday olan Ersan Saner’i UBP Genel Başkanı ilan etti.

UBP Genel Başkanı ve Başbakan Ersan Saner yaptığı konuşmada, şahsına gösterilen güven ve verilen destek için teşekkür etti.

Saner konuşmasına “Biz çok ama çok büyük bir aileyiz. Sevdamız birdir, yolumuz ulvidir, hedefimiz aynıdır. Bizler, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatma kararlığında olanlarız, Türk milletinin kopmaz bir parçası olmaktan gurur duyanlarız… Bizler Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs adası denilen, stratejik önemi hayli büyük olan bu topraklar üzerinde, kendine ait kara parçası üzerinde özgürce yaşaması, kendi devletinde kendi kendini idare etmesi, refah ve güven içinde geleceğe yürümesi için var olanlarız. Bizler, Türkiye’yi Anavatan bilen, Türkiye’nin bizler için öneminin bilincinde olan, Türkiye ile kardeşçe, karşılıklı sevgi ve saygıya dayalı ilişkilerimizi geliştirmeyi görev sayanlarız” diyerek başladı.

Covid-19 salgını sonrası dünyanın tarihinde yeni bir dönemin başlangıcının sinyallerinin verildiğini belirten Saner, “Dünyanın bu dönemden sonra artık eskisi gibi olmayacağı kesindir” dedi.

Hiç görülmemiş ve yaşanmamış bir salgın ve ekonomik olarak sıkıntılı bir dönemden geçildiğine işaret eden Saner, “Bu zor süreçte Ulusal Birlik Partisi olarak yine vatan sevgisi, halkımıza hizmet etme anlayışımızla hareket ettik ve hükümeti kurduk” dedi.

Saner, kimseyi, hiçbir partiyi rencide etmek istemediğini ancak kendilerinin yüksek sorumluluk anlayışı olmasaydı, ülkenin çok ihtiyacı olmasına rağmen, bu zor dönemde hükümetsiz kalınabileceğini, daha derin siyasi bir kriz içine girilebileceğini belirtti.

“Partimize düzgün bir rota çizebildik”

11’nci Olağanüstü Kurultaylarında, Genel Başkanlık seçiminin 2’nci turunu iki kişinin adaylıktan çekilmeleriyle tamamlayamadıklarını kaydeden Saner, “Ama sorumluluk anlayışımız yine üst çıktı ve kısa süre içinde halkımızın beklentileri doğrultusunda partimize düzgün bir rota çizebildik” dedi.

Bir yandan kendilerine görev verilen hükümet kurma çalışmalarıyla uğraşırken, diğer yandan, birlik beraberliklerini bozmadan partilerini bugün yapılan kurultaya taşıdıklarını söyleyen Saner, “Hükümetimizi kurduk, dün güvenoyumuzu aldık ve halka hizmet yoluna koyulduk” dedi.

Saner konuşmasının devamında, “Ekim ayında Cumhurbaşkanlığı seçimini bizim adayımız kazandı ama unutmayalım ki Hükümet programında da belirttiğimiz gibi gelecek yıl Ekim ayında Milletvekilliği Genel Seçimimiz var. 2022 yılı Haziran ayında ise yerel seçimlerimizi yapacağız. Ve tabii ki, eğer salgın nedeniyle bir sorun yaşamazsak, gelecek yılın Haziran ayına kadar gerçekleştirmemiz gereken, köy, mahalle, ilçe kongrelerimiz, Genel Başkanlık dahil yetkili diğer bazı organlarımız için seçim yapacağımız Olağan Kurultayımız var. İnşallah hayırlısı ile bunları da teker teker, günü zamanı geldikçe, UBP’ye yakışır bir şekilde kardeşçe, başarı ile geride bırakacağız. Bundan hiç kimsenin kuşkusu olmasın” dedi.

Halkın sağlığı tehlikeye atılmayacak

Dünya ile birlikte tarihte benzeri görülmemiş, öldürücü, yıkıcı bir salgın döneminden geçildiğini vurgulayan Saner, salgın sürecini sağlık açısından en iyi şekilde atlatmak üzere 9 aydır yoğun bir gayret içinde olduklarını ve halkın duyarlılığı, sağlık çalışanlarının üstün gayretleriyle vaka ve yaşamlarını yitirenlerin sayısının azlığı bakımından dünyanın en başarılı ülkesi durumunda olunduğunu belirtti.

Son günlerde vakalarda bir artış söz konusu olsa da alınan önlemler sayesinde durumun kısa süre içinde yeniden normal seyrine döneceğine inandığını kaydeden Saner, “Buradan bir kez daha ilan ediyorum: Bizim için halkımızın salgından korunması, sağlıklı olması her şeyden önemlidir ve bilim insanlarımız, uzmanlarımızın önerileri bizler için esastır. Hiçbir şekilde halkımızın sağlığını tehlikeye atacak bir adım atmayacağız” dedi.

Kapanmaya gitmeden süreci tamamlamak

Saner, yeni bir geniş çaplı iç kapanmaya gitmeden salgın sürecini tamamlamanın başlıca amaçları olduğunu bu nedenle de yurt dışından ülkemize girişleri kısıtlama, asgari noktada tutma yoluna gittiklerini vurguladı.

Sağlık altyapısının düne göre çok daha iyi durumda olduğunu söyleyen Saner, Türkiye’nin desteğiyle Acil Durum Hastanesi’nin tamamlandığını personel ihtiyacının da en yakın zamanda giderilerek en randımanlı şekilde halka hizmet vermesinin sağlanacağını belirtti.

Çözümsüzlüğün tek sorumlusu Rumlar…

Saner, Kıbrıs konusu bugüne kadar eğer bir anlaşma ile sonuçlanmamışsa bunun tek sorumlusunun Birleşmiş Milletler Genel Sekreterlerinden Perez de Cuellar’ın ortaya koyduğu planı kabul etmeyen, Butros Gali’nin Gali Fikirler Dizisi’ni reddeden, Annan Planı’na onay vermeyen, Crans Montana sürecini yıkan Kıbrıs Rum Kesimi olduğunu söyledi.

“Bunun tek sorumlusu ise 4 Mart 1964’te alınan 186 sayılı kararda ısrar eden, hala Rum Yönetimi’ne tüm Kıbrıs’ın hükümeti muamelesi yapan Birleşmiş Milletlerin ta kendisidir” diyen Saner, gerek Rum tarafının gerekse ilgili tüm çevrelerin artık yanlıştan dönmeleri, var olan gerçekler temelinde bir uzlaşı için üzerlerine düşenleri yapmalarını temenni etti.

Tatar’dan Saner’e kutlama

Öte yandan Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Başbakan Ersan Saner’e UBP başkanlığı görevine seçilmesi dolayısıyla kutlama mesajı gönderdi.

Tatar mesajında şu ifadelere yer verdi:

“Ulusal Birlik Partisi kurultayı sonucunda, parti başkanlığı görevine seçilmeniz nedeniyle sizleri kutluyorum. Gerek Başbakanlık gerekse parti başkanlığı anlamında, içinde bulunduğumuz özellikle küresel bir salgın dönemi nedeniyle olağandışı bir süreç yaşamaktayız. Tüm bunları yaşadığımız şu günlerde, üslendiğiniz görevi layıkıyla yerine getireceğinize güvenim tamdır. Halkımızın daha refah günlere erişmesi ve sürecin sağlıklı atlatılması için yapılacak tüm çalışmalarınızda yanınızda olacağımı belirtir, çalışmalarınızda başarılar dilerim.”