KKTC bu pastadan pay almalı

Sağlık Turizmi Konseyi Genel Kurulu, onur konuğu Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, İçişleri Bakanı Kutlu Evren, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Ünal Üstel ile konsey üyelerinin katılımıyla toplandı. Genel Kurulda ayrıca, KITSAB, KITOB, RESBİR, Serbest Çalışan Hekimler Birliği, Özel Hastaneler Birliği, Tüp Bebek Merkezleri İşletmecileri Birliği Başkan ve temsilcileri, hastaneler ile otellerin üst düzey yöneticileri ile bilim insanları da yer aldı.

Cumhurbaşkanı Tatar, toplantıda yaptığı konuşmada, pandemiye rağmen KKTC’nin altyapısı, iletişim imkanları ve insan gücüyle geldiği noktanın önemli mesajlar verdiğini söyleyerek, pandeminin iyi yönetilmesinin halkın, sağlık çalışanlarının ve sağlık altyapısına yatırım yapanların başarısı olduğunu belirtti.

Sağlık altyapısının güçlendiği, gerek üniversite ve özel hastanelerin gerekse de devlet hastanelerinin sayısı ve hizmet kalitesinin artmasıyla pandemi yönetiminde başarı elde edilmesinin avantajını kullanmak gerektiğinin altını çizen Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık turizminin ülkede başarıyla yürütülebileceği özgüveni ve algısının oluştuğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Tatar, sağlık sistemi ve turizm potansiyelini bütünleştirerek, uluslararası alanda yapılacak girişimlerle dünyanın pek çok yerinden insanların ülkeye çekilebileceğine işaret ederek, bu algıyı pazarlama zamanının geldiğini vurguladı ve “Ayakta durmayı başardık. Bundan sonra her şey daha güzel olacak düşüncesindeyim” diye konuştu.

Kıbrıs Sağlık Turizmi Konseyi Başkanı Dr. Ahmet Savaşan da konuşmasında sağlık turizminin gelişmesi için devletin en üst makamından verdiği önemli destekten dolayı Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’a teşekkür etti.

Dünya sağlık turizm pazarının Covid-19 öncesi 800 milyar dolarlık bir hacme ulaştığını, Türkiye’nin ise bu pazar için 2023 hedefinin; 1,5 milyon sağlık turisti, 10 milyar dolar gelir elde etmek olduğunu anımsatmak Savaşan, KKTC’nin 1 milyar dolar civarında olan turizm gelirlerinin, bu yıl % 80 oranında daraldığının altını çizdi. Türkiye ve Dünya’da turizmin yeniden başlatılması noktasında sağlık turizminin çok daha stratejik bir önem kazanacağı konusunun öne çıktığına dikkat çeken Savaşan, konseyin bütün paydaşlar ile birlikte çalışarak 2021’de somut adımlar atacağını söyledi.