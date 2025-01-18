Güneyde bayram havası

ABD Başkanı Joe Biden’ın Beyaz Saray’dan ayrılmazdan önce imzaladığı kararname ile Güney Kıbrıs’ın üç askeri programa dahil etmesinin yankıları devam ediyor.

Fileleftheros “Anahtarlar Rubio ve Kombos’un Elinde” başlıklı haberinde ABD ile savunma iş birliğinin uygulanmasında anahtarların ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio ve Rum dengi Konstantinos Kombos’un elinde olacağını yazdı.

Gazeteye göre, Rum yönetimi anlaşmanın ABD ve Güney Kıbrıs Dışişleri Bakanlıkları'nın kontrolünde uygulanacak olmasını önemli buluyor ve buna sebep olarak "iki dışişleri bakanlığı arasındaki iletişim kanallarının çok iyi olması" gösterildi.

Rum yetkililerin aleni açıklamalarında “ayaklarını yere bastıklarını" göstermeye özen gösterdiğine dikkat çeken gazeteye göre Rum Savunma Bakanı Vasilis Palmas RİK’e yaptığı açıklamada “Kıbrıs’ın jeostratejik konumu ve rolünün kendisinden büyük olduğu tanınıyor ancak bu kibir anlamına gelmiyor.” dedi.

Rum Milli Muhafız Ordusu’nun ihtiyaçlarının fazla olduğunu ve bunun, silahlı kuvvetlerin bütün yelpazesini ilgilendirdiğini kaydeden gazeteye göre hemen önümüzdeki dönemde, önem sırasına göre bir ihtiyaç listesi hazırlanarak ABD’ye gönderilecek. İhtiyaç listesi hazırlanırken, iki ülkenin sahip olduğu silah sistemlerinin uyumluluğu ile gerek ABD ile ikili gerekse üçlü icra edilecek askeri tatbikatlar sırasındaki operasyonel faaliyetler dikkate alınacak.

Rum Dışişleri Bakanı Konstantinos Kombos Rum yönetiminin çok yönlü fayda sağlamasının beklendiğini belirterek “savunma teçhizatı ve programlarına tabi konular mevzu bahis olmasına rağmen talepler, programların müsaitlik durumuna göre, iki ülke Dışişleri Bakanlıklarından geçecek.” dedi.