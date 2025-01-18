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Gururla icra edildi

Yedek subay, asteğmen ve çavuş celbi ant içme töreni yapıldı

Gururla icra edildi
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Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci Dönem 5’inci Devre Yedek Subay Asteğmen ve 47’nci Dönem 6’ncı Devre Çavuş Celbi Ant İçme Töreni dün yapıldı.
 GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre; tören saat 10.00’da, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda icra edildi. Devlet ve askeri yetkililerin katıldığı törende aileler de ant içme törenine katılan çocuklarını izlerken büyük gurur yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025, 09:48
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