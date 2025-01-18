Gururla icra edildi

Güvenlik Kuvvetleri Komutanlığı’nın 47’nci Dönem 5’inci Devre Yedek Subay Asteğmen ve 47’nci Dönem 6’ncı Devre Çavuş Celbi Ant İçme Töreni dün yapıldı.

GKK Basın Bürosu’ndan verilen bilgiye göre; tören saat 10.00’da, Güvenlik Kuvvetleri Eğitim Merkez Komutanlığı’nda icra edildi. Devlet ve askeri yetkililerin katıldığı törende aileler de ant içme törenine katılan çocuklarını izlerken büyük gurur yaşadı.

Güncelleme Tarihi: 18 Ocak 2025, 09:48