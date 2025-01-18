Madalyalar verildi

Çamlıbel Aysun İlkokulu tarafından Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak organize edilen Dr. Fazıl Küçük Anı Koşusu'nun 22'ncisi, 8 bölge ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Koşuya 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu ve Çamlıbel Aysun İlkokulu öğrencileri katıldı.
Açıklamaya göre; dereceye giren öğrenci ve okullara madalyaların takdim edildiği törende Çamlıbel Aysun İlkokulu Müdürü Mustafa Eriç, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı ve Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile Lapta- Alsancak – Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser kısa birer konuşma yaptı.
Yarışmalar sonucunda oluşan sırlamalar şöyle:
“Küçük Erkekler Ferdi Sıralama:
1. Gaful Şakalak – Alsancak İlkokulu
2. Hakkı Akbulak – Çamlıbel Aysun İlkokulu
3. Yusuf Çınar Sarıgedik – Lapta İlkokulu
Küçük Erkekler Takım Sırlaması:
1- Çamlıbel Aysun İlkokulu
2- Girne 23 Nisan İlkokulu
3- Lapta İlkokulu
Küçük Kızlar Ferdi Sıralama:
1. Nisa Dönüş Çelik – Özgürlük İlkokulu
2. Elçin Özgülsever – Alsancak İlkokulu
3. Milda Yürekli – Özgürlük İlkokulu
Küçük Kızlar Takım Sıralaması
1. Özgürlük İlkokulu
2. Alsancak İlkokulu
3. 23 Nisan İlkokulu ve Lapta İlkokulu…”