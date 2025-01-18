Madalyalar verildi

Çamlıbel Aysun İlkokulu tarafından Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak organize edilen Dr. Fazıl Küçük Anı Koşusu'nun 22'ncisi, 8 bölge ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Koşuya 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu ve Çamlıbel Aysun İlkokulu öğrencileri katıldı.

Açıklamaya göre; dereceye giren öğrenci ve okullara madalyaların takdim edildiği törende Çamlıbel Aysun İlkokulu Müdürü Mustafa Eriç, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı ve Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile Lapta- Alsancak – Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser kısa birer konuşma yaptı.

Yarışmalar sonucunda oluşan sırlamalar şöyle:

“Küçük Erkekler Ferdi Sıralama:

1. Gaful Şakalak – Alsancak İlkokulu

2. Hakkı Akbulak – Çamlıbel Aysun İlkokulu

3. Yusuf Çınar Sarıgedik – Lapta İlkokulu

Küçük Erkekler Takım Sırlaması:

1- Çamlıbel Aysun İlkokulu

2- Girne 23 Nisan İlkokulu

3- Lapta İlkokulu

Küçük Kızlar Ferdi Sıralama:

1. Nisa Dönüş Çelik – Özgürlük İlkokulu

2. Elçin Özgülsever – Alsancak İlkokulu

3. Milda Yürekli – Özgürlük İlkokulu

Küçük Kızlar Takım Sıralaması

1. Özgürlük İlkokulu

2. Alsancak İlkokulu

3. 23 Nisan İlkokulu ve Lapta İlkokulu…”



