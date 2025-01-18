banner564

Madalyalar verildi

Çamlıbel Aysun İlkokulu tarafından Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük anısına koşu düzenlendi

Madalyalar verildi
banner598

Çamlıbel Aysun İlkokulu tarafından Özgürlük Mücadelesi Lideri Dr. Fazıl Küçük anısına geleneksel olarak organize edilen Dr. Fazıl Küçük Anı Koşusu'nun 22'ncisi, 8 bölge ilkokulu öğrencilerinin katılımıyla gerçekleştirildi.
Koşuya 23 Nisan İlkokulu, Karaoğlanoğlu İlkokulu, Lapta İlkokulu, Karşıyaka Merkez İlkokulu, Alsancak İlkokulu, Özgürlük İlkokulu, Tepebaşı İlkokulu ve Çamlıbel Aysun İlkokulu öğrencileri katıldı.
Açıklamaya göre; dereceye giren öğrenci ve okullara madalyaların takdim edildiği törende Çamlıbel Aysun İlkokulu Müdürü Mustafa Eriç, Dr. Fazıl Küçük Vakfı Başkanı ve Dr. Küçük’ün oğlu Mehmet Küçük ile Lapta- Alsancak – Çamlıbel Belediyesi Başkanı Fırat Ataser kısa birer konuşma yaptı.

Yarışmalar sonucunda oluşan sırlamalar şöyle:

“Küçük Erkekler Ferdi Sıralama:

1.            Gaful Şakalak – Alsancak İlkokulu

2.            Hakkı Akbulak – Çamlıbel Aysun İlkokulu

3.            Yusuf Çınar Sarıgedik – Lapta İlkokulu

Küçük Erkekler Takım Sırlaması:

1-           Çamlıbel Aysun İlkokulu

2-           Girne 23 Nisan İlkokulu

3-           Lapta İlkokulu

Küçük Kızlar Ferdi Sıralama:

1.            Nisa Dönüş Çelik – Özgürlük İlkokulu

2.            Elçin Özgülsever – Alsancak İlkokulu

3.            Milda Yürekli – Özgürlük İlkokulu

Küçük Kızlar Takım Sıralaması

1.            Özgürlük İlkokulu

2.            Alsancak İlkokulu

3.            23 Nisan İlkokulu ve Lapta İlkokulu…”


 

YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Gururla icra edildi
Gururla icra edildi
  1. KIBRIS

banner608

banner473