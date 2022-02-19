Soruşturma genişledi

Suna ERDEN

Lefkoşa’da gerçekleştirilen ‘Kara Gül’ operasyonunda piyasa değeri 10 milyon lira olan 7 kiloya yakın uyuşturucuyla yakalanan Zümrüt Deniz ile Cem Derviş Doğu hakkındaki soruşturma sürüyor.

Zanlılar dün yeniden mahkemeye çıkarılırken, uyuşturucu maddelerin İranlı Ali, Pakistanlı Said isimli şahısların yönlendirmesiyle Zümrüt Deniz tarafından güneyden ithal edildiği açıklandı.

Deniz’in yine İranlı ve Pakistanlı şahısların talimatıyla uyuşturucuları alıcılara ulaştırmak için verilen adreslere bıraktığı belirtildi. Suçla bağlantılı 6 kişinin arandığı da açıklandı.

Soruşturmayı yürüten polis, 14 Şubat 2022 tarihinde Zümrüt Deniz'in tasarrufunda yüklü miktarda uyuşturucu madde olduğuna ve satışını yaptığına dair bilgi aldıklarını söyledi.

Polis, Deniz’in Lefkoşa’da MC 782 plakalı araç ile tespit edilerek alıkonulduğunu belirtti. Araçta yapılan aramada herhangi bir şeye rastlanmadığını ifade eden polis, zanlının Ortaköy’deki evinde ise

700 gram Eroin,2 kilo 200 methamfetamine, 3 kilo ham afyon bulunarak emare alındığını anlattı.

Polis, evin mutfak kısmında üzerinde uyuşturucu madde kalıntısı olan hassas terazi, 41 adet şeffaf naylon ile rolü seklinde streç film naylonu bulunarak emare alındığını belirtti.

Polis İranlı Ali’yi arıyor

Polis, gözaltına alınan Deniz’in uyuşturucu maddeleri 2021 yılı Aralık ayında Wathsapp üzerinden irtibat kurduğu ismini Ali olarak bildiği İranlı şahsın yönlendirmesi ile Güney Kıbrıs’tan aldığını ve kuzeye getirerek, evinde sakladığını söylediğini anlattı.

Polis, zanlı Deniz’in 2021 yılı Aralık ayı ile 14 Şubat 2022 tarihleri arasında 300 gram methamfetamine türü uyuşturucuyu iki kez 100’er, iki kez de 50’şer gram olarak yine Ali isimli şahsın yönlendirmesi ile tanımadığı şahısların alması için Ortaköy bölgesinde direğin altına bıraktığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, zanlının ifadesinde ithal ettiği tüm uyuşturucuları satması halinde İranlı Ali’den 5 bin Euro para alacağını itiraf ettiğini açıkladı.

Polis memuru, zanlı Deniz’in erkek arkadaşı olan S.D. isimli şahsın uyuşturucu suçundan hüküm giydiğini ve şu an cezaevine olduğunu belirtti. Polis, Deniz’in erkek arkadaşı aracılığıyla Pakistanlı

Said isimli şahısla irtibat kurduğunu söyledi.

Polis, zanlı Deniz’in Said’in yönlendirmesiyle Kömürcüler bölgesinde çöplük alandan 750 gram eroin tasarruf ettiğinin öğrenildiğini belirtti.

Kaynak güney

Polis, Deniz’in 30 Ocak 2022 tarihinde eroin türü uyuşturucu madde içerisinden 50 gramını bin 100 Euro karşılığında parasını daha sonra almak üzere Doğu'ya verdiğini söyledi. Polis, Deniz’in erkek arkadaşının yönlendirmesiyle 12 Şubat’ta ise bir gram eroin türü uyuşturucu maddeyi Metehan Kara Kapısı’ndan güneye ihraç edip ismini Gossi olarak bildiği şahsa numune olarak verdiğinin öğrenildiğini anlattı.

Polis, Deniz’in daha sonra bir gram eroini 35 Euro'dan ismini Gossi olarak bildiği şahsa vermek için ayırdığının öğrenildiğini belirtti.

Polis, yapılan soruşturmalarda zanlı Doğu’nun, Deniz’in cep telefonuna anlaştıkları paranın 800 Euro'sunu vereceği yönünde mesaj attığını, tespit edilmesi üzerine, zanlının tasarrufunda bulunan 780 Euro para emare alındığını söyledi. Polis, soruşturmanın devam ettiğini, 6 kişinin arandığını belirterek, zanlıların 7 gün daha tutuklu kalmalarını talep etti.

Mahkeme talebi kabul etti.