Büyük vurgun

Suna ERDEN

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) mahkemelerinde dün daha önce benzerine rastlanmayan bir ilk yaşandı… 31 yaşındaki Ercan Fikret Sezginer isimli şahıs, kripto para hırsızlığından dolayı mahkemeye çıkarılarak tarihe geçti. İddiaya göre, bir şahsa ait kripto para cüzdanından 350 bin dolar değerindeki 101.1 Ethereumu başka hesaplara aktararak çaldığı öne sürülen Ercan Fikret Sezginer hakkında 3 gün tutukluluk emri alındı.

Mahkemeye aktarılan bilgilere göre emlakçılık yaptığı öğrenilen Sezginer’in, G.Y. isimli şahsa ait sanal ortamdaki cüzdanda bulunan 350 bin dolarlık kripto parayı başka hesaplara aktardığı; bir kısmını Girne’deki kripto para alım satımı yapan bir iş yerinde nakde çevirdiği açıklandı. Zanlının bu yolla 121 bin 982 dolar temin ettiği belirtildi.

Sanal cüzdandan kripto para çaldı

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan zanlıyla ilgili iddiaları polis memuru Bilger Koral aktardı.

Mali polis Koral, zanlının 2021 yılı Eylül-Ekim ayları arasında, Girne’de, G.Y.’ye ait Binance isimli platformda bulunan kripto para cüzdanına rızası ve bilgisi dışında girdiğini söyledi.

Polis, zanlının 350 bin dolar değerindeki 101.1 Ethereum cinsi kripto parayı başka hesaplara aktardığını ifade etti.

Polis memuru Koral, zanlının ilk tespitlere göre 0,4989542 Ethereumu kendisine ait hesabına, 5,85 ve 33 Ethereumu ise iki ayrı şahsın hesabına aktarılmasını sağladığını ifade etti.

Koral, zanlının 5,85 Ethereumu hesap içerisinde 20, 191 dolara çevirdiğini, 33 Ethereumun ise Girne’de faaliyet gösteren kripto para alım satım yerine gönderdiğini söyledi. Polis, zanlının kripto para karşılığında 101 bin 791 dolar aldığını açıkladı.

Polis kayıp kriptoları arıyor

Zanlının 16 Şubat’ta tutuklandığını, kendisine ait evde ve emlak dükkanında yapılan aramada bir adet makbook, bir adet cep telefonu, iki bilgisayar ve içerisinde G.Y. isimli şahsa ait iPad şifresi bulunan bir adet USB bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde G.Y. isimli şahsın cüzdanının şifresini kendisine verdiğini öne sürdüğünü açıkladı.

Soruşturmanın devam ettiğini belirten Koral, 121 bin 374 dolar karşılığı olan 39,3480542 Ethereumun gönderildiği hesapların tespit edildiğini ancak 190 bin 475 dolar değerinde olan 61, 7510458 Ethereumun gönderildiği hesapların henüz tespit edilemediğini ifade etti. Zanlının serbest kalması halinde ifadesi alınacak tanıklara etki edebileceğini belirten polis, 3 gün süre istedi.

Mahkeme talebi kabul etti.