KKTC’nin emekli büyükelçilerinden Bener Said Erkmen dün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Berkmen aynı gün defnedildi.
Muhaceret Dairesi Müdürlüğü yanı sıra, 4 yıl Pakistan, 4,5 yıl da Abu Dabi müdür temsilciliği yapan Erkmen, bir süre önce oğlu Said Erkmen’i çok genç yaşta yine kalp krizinden kaybetmiş ve büyük bir üzüntü yaşamıştı.
Erkmen’in ölümü, ailesinin yanı sıra Dışişleri mensupları ve yakın dostlarını da üzdü.
Sevenlerini üzdü
Emekli büyükelçi Bener Erkmen kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti
KKTC’nin emekli büyükelçilerinden Bener Said Erkmen dün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Berkmen aynı gün defnedildi.
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YORUMLAR
Akın Tangül - 7 dakika Önce
Allah rahmet eylesin, baba oğul ikisine de,mekanları cennet olsun, aileye başsağlığı ve sabırlar dilerim
Allah rahmet eylesin. Ingiliz Okulunda beraber okuduk, bisikletlerimizle okula giderdik.