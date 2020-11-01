Sevenlerini üzdü

KKTC’nin emekli büyükelçilerinden Bener Said Erkmen dün geçirdiği kalp krizi sonucunda hayatını kaybetti. Berkmen aynı gün defnedildi.

Muhaceret Dairesi Müdürlüğü yanı sıra, 4 yıl Pakistan, 4,5 yıl da Abu Dabi müdür temsilciliği yapan Erkmen, bir süre önce oğlu Said Erkmen’i çok genç yaşta yine kalp krizinden kaybetmiş ve büyük bir üzüntü yaşamıştı.

Erkmen’in ölümü, ailesinin yanı sıra Dışişleri mensupları ve yakın dostlarını da üzdü.

