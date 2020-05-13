Meteoroloji Dairesi, cumartesi gününden itibaren en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde normallerin 8 ile 10 derece üzerinde, 37-40 dereceye ulaşacağını duyurdu.
Daireden yapılan açıklamada, en yüksek hava sıcaklığının cumartesi gününden itibaren iç kesimlerde normallerin 8 ile 10 derece üzerinde 37 - 40 derece, sahillerde ise normallerin 5 ile 7 derece üzerinde 32 - 35 derece dolaylarında seyredeceği kaydedildi.
Açıklamada, yaşanabilecek olumsuzluklara (sıcak çarpması, arazi ve orman yangınları ) karşı yetkililerin ve vatandaşların tedbirli olmaları tavsiye edildi.
Meteoroloji Dairesi açıklamasına göre periyodun ilk günleri ise hava iç kesimlerde 33 – 36 ºC ve sahillerde ise 28 – 31 derece dolaylarında seyredecek. Rüzgar, genellikle kuzey ve doğu yönlerden hafif zaman zaman orta kuvvette esecek.
Sıcaklık 40 dereceyi bulacak
Hava sıcaklığı cumartesinden itibaren mevsim normallerinin üzerinde… 40 dereceyi bulacak
Meteoroloji Dairesi, cumartesi gününden itibaren en yüksek hava sıcaklığının iç kesimlerde normallerin 8 ile 10 derece üzerinde, 37-40 dereceye ulaşacağını duyurdu.
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