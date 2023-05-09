Yönetim belirlendi

Kıbrıs Türk Orta Eğitim Öğretmenler Sendikası (KTOEÖS), 54. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel Kurul’da Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulları belirlendi.

Açıklamada, 54. Olağan Genel Kurulu’nun demokratik olgunluk ve üyelerinin yüksek katılımıyla yapıldığı belirtilerek, iradesini ortaya koyan tüm üyelere teşekkür edildi.

Öğretmenlerin yasal haklarına karşı saldırıların ve gaspların yaşandığı bir dönemden geçildiğinin kaydedildiği açıklamada, birlik, beraberlik ve dayanışma ile saldırılara karşı durulabileceği vurgulandı.

Eğitimdeki eksiklikler ve sorunlara değinilen açıklamada, “Özel okullardaki fahiş artışlar, dövizdeki dalgalanmaların ve ekonomideki belirsizliklerin, mal ve hizmetlerin pahalılaşması karşısında asgari ücretliler ve tüm çalışanların alım gücünün eridiği bu dönemde devlet okullarındaki sıkıntıların daha da artacağını göstermektedir. Planlama, bütçe ayırma ve ivedilikle harekete geçme hükümet için kaçınılmaz olmalıdır. Ülkemizdeki durumu değerlendirdiğimizde ortadaki tablo ne yazık ki iç açıcı olmaktan çok uzaktır. Eğitim, sağlık, su ve son olarak elektrikte özelleştirme çalışmaları son hızla sürdürülmektedir” denildi.

Yönetim kurulunda kimler var?

Açıklamaya göre; Yönetim, Disiplin ve Denetleme kurulları şu şekilde belirlendi.

“Yönetim Kurulu: Adnan Zekai, Ahmet Karaoğuları, Ali Can, Ali Yaman Işık, Arzu Kurtdereli, Aziz Selengin, Çilen Ulusoy, Ender Öztunca, Erkan Bulak, Hasan Soyer, İbrahim Çelik, İlpay Genç, Misli Çağansoy Cin, Rıfat Can, Ozan Çoli, Ozan Elmalı, Ozan Taşçıoğlu, Selma Eylem, Seniha Kutalmış, Tahir Gökçebel, Tuğçe Tekhanlı.

Disiplin Kurulu: Ece Kurtuluş Böke, Elif Selden, Salih Ayyıldız, Seçil Toprak, Yener Doğan.

Denetleme Kurulu: Doğan Çakıroğlu, Şermin Yücelen, Umut Zeki.

