Hedef belli

Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu dün Zorlu Töre başkanlığında saat 12.40’da başladı.

Toplantının özel gündeminde, “Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı” görüşüldü.

Meclis’te özel okullar ve eğitim tartışıldı. CTP Genel Başkanı Tufan Erhürman, özel okullardaki ücret artışlarını gündeme taşıdı ve eğitimde gidişatın “bulanık” olduğunu, belirsizliğin can yaktığını, eğitimde, Meclis’te yapılacak, geleceğe yönelik bir planlama gerektiğini kaydetti, eğitim ve sağlığın ülkede en temel kamu hizmeti olduğunu vurguladı.

Erhürman, toplumun önemli bir kesiminin gündemindeki özel okul konusunun Meclis’te tartışılması gerektiğini düşündüğünü, çünkü konunun çocuklar ve ailelere karşı travmatik sorun yaratabileceğine işaret etti. Kamuda tam gün eğitimde yol alınamamasının bu sorunu birlikte getirdiğine işaret eden Erhürman, ülkede ekonomik eğitim, kalkınmada uzun vadeli güven duyulacak istikrarlı bir yapı yaratılması gerektiğini söyledi.

Çavuşoğlu: Fiyatlamalara müdahale edemeyiz

Milli Eğitim Bakanı Nazım Çavuşoğlu da, yıllardır konunun tartışıldığını ifade ederek, özel okulların ülkede eğitime başlamasının nasıl ortaya çıktığını anlattı. Çavuşoğlu, özel okulların her yıl fiyatları yükselttiğini işaret ederek, okulların fiyatlarının da farklı olduğunu, çünkü farklı uygulamalar yatırımlar yaptıklarını söyledi.

Özel okulların kamu hizmeti verdiğini ancak fiyatlandırmalara müdahale edemeyeceklerini ifade eden Çavuşoğlu, fiyat yerine devletin topluma daha iyi eğitim ve tam gün eğitim yanında okul ve derslik yatırımları yapması gerektiğini kaydetti.

Yasa tasarısı kabul edildi

Bu arada Cumhuriyet Meclisi Genel Kurulu’nda, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Hükümeti ile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti Arasında Sağlık ve Tıp Bilimleri Alanlarında İş Birliğine Dair Anlaşma (Onay) Yasa Tasarısı görüşüldü. Tasarı oyçokluğu ile kabul edildi.