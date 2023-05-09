Çocuklar yollarda güvenlik istedi

Trafik Kazalarını Önleme Derneği (TKÖD), 2023 yılı Trafik Haftası etkinlikleri çerçevesinde Şht. Tuncer İlkokulu öğrencilerinin katılımıyla “Trafikte Öncelik: Güvenlik” temalı yürüyüş düzenledi.

Kortejde çocuklar, “Alkollü sürücü sevmiyoruz”, “Çocukların yeri arka koltuktur”, “Trafikte yaralanmak istemiyoruz”, “Alkol ve sürate yenilmeyin” yazılı pankartlar taşıdı.

Okuldan başlayan kortejde önce Cumhurbaşkanlığı sonra Meclis ziyaret edildi, konuşmalar yapıldı.

Şht. Tuncer İlkokulu Müdürü Hüseyin Tehdit, düzenledikleri kortejde amaçlarının trafik kurallarına uyulması konusunda farkındalık yaratmak olduğunu kaydetti.

Trafik kazaları nedeniyle yaşanan can kayıplarının ailelerin büyük acılar yaşamasına yol açtığını vurgulayan Tehdit, trafik kurallarına uyulmasını istedi.

Konuşmasında öğrencilere de seslenen Tehdit, çocuklardan kaldırımda yürümelerini, yolda oyun oynamamalarını, araçta kemer takmalarını, ailelerini trafik kurallarına uymaları için uyarmalarını istedi.

Avcı: Devletten beklentimiz çocukların can güvenliği

TKÖD Başkanı Mehmet Zeki Avcı, ülkede birçok sorun olsa da, trafik ve yol güvenliğinin en önemli sorunlardan olduğunu kaydetti.

Devletten beklentilerinin, çocuklar için iyi bir gelecek, çocukların can güvenliğinin sağlanması ve ailelerin parçalanmaması olduğunu ifade eden Avcı, bu yönde çalışmaların sürmesini istediklerini kaydetti.

Kortej daha sonra Meclis’e yürüdü

Cumhurbaşkanlığından sonra kortej Cumhuriyet Meclisi'ne yürüdü.

Meclis Başkanı Zorlu Töre, Meclis bahçesinde çocuklara seslendi. Alkollü araç kullananların sadece kendi hayatlarını değil, başkalarının hayatlarını da tehlikeye attığına dikkat çeken Töre, alkollü araç ve süratin yaratabileceği sonuçlara işaret etti.

Gerekli yasaları yaparak trafik suçlularına gerekli cezaları vermenin önemli olduğunu vurgulayan Töre, yol altyapısının da iyileştirilmesi gerektiğini söyledi.

Ehliyet verilirken de daha ciddi davranılması gerektiğini ifade eden Meclis Başkanı Töre, çocuklardan, büyüklerini trafik kurallarına uymaları doğrultusunda uyarmalarını istedi.

Arıklı: Cezalar trafik güvenliğini sağlamak adına önemli

Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı ise TKÖD’yi yıllardır önemli projelere imza attığı için kutladı. Trafik kazalarını önleme meselesinin öncelikle bir kültür meselesi olduğunu dile getiren Arıklı, trafikteki durumun giderek daha vahim bir hal aldığını kaydetti.

Arıklı, çocuklardan, ebeveynlerini ve büyüklerini araç sürerken trafik kurallarına uymaları konusunda uyarmalarını istedi.

İnternet teknolojisiyle çok yakında akıllı kavşaklar ve sürat tahdidini daha iyi takip edebilecekleri sistemlerin de hayata geçeceğini belirten Arıklı, cezaların da trafik güvenliğini sağlamak adına önemli olduğunu kaydetti.