Arıklı: İddialı bir aday

Yeniden Doğuş Partisi (YDP), 25 Haziran’da yapılacak Ara Seçim’deki milletvekili adayını Doç. Dr. Figen Yaman Lesinger olarak açıkladı.

YDP, Halkın Partisi (HP) Genel Başkanı Kudret Özersay’ın milletvekilliğinden istifasıyla boşalan bir Lefkoşa milletvekilliği için yapılacak seçim için adayını bir basın toplantısıyla duyurdu.

Toplantıda ilk olarak sözü Parti Genel Başkanı, Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanı Erhan Arıklı alarak, milletvekili adaylarını duyurdu. Ardından Lesinger de kısa bir konuşma yaptı.

YDP Genel Başkanı Arıklı, burada yaptığı konuşmasında, ilk olarak YDP’nin 25 Haziran Seçimi’ni gereksiz bulduğunu, ülke menfaati ve hiçbir parti için bir değişiklik yaratmayacak tek bir milletvekiline yönelik ada genelinde seçim yapmanın yanlış olduğunu düşündüğünü belirterek başladı.

Arıklı, “Madem ki seçim yapılıyor, madem ki Anayasa bunu gerektiriyor o zaman yapacak bir şey yok” diyerek, kendilerine iddialı bir aday seçtiklerini ve seçimi kazanmak için de ellerinden gelen her türlü gayreti göstereceklerini ifade etti.