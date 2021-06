Siftahsız günler sona erdi

Ömer KADİROĞLU

Coronavirüs salgını gerekçe gösterilerek sınır kapılarının kapanması ile zor günler geçiren Arasta esnafı, kapıların açılması ve geçişlerin başlaması ile umutlandıklarını ifade etti. Güneyden kuzeye geçişlerle beraber bir hareketliliğin yaşandığı Arasta bölgesinde dükkânı bulunan esnaf siftahsız günlerin sona ereceğini söyledi. Açılımların memnun edici olduğunu ifade eden esnaf, kısa sürede işlerinin eskisi gibi olabileceğine inanç belirtti. Diyalog’a konuşan esnaf şunları söyledi:

Ne dediler…?

Samet Gölgesiz

“15 ay sonra kapılar yine açıldı ve geçişler başladı. Alışveriş olarak çok bir hareketlilik olmasa da insanların buralara gelmesi bile umut vericidir. Birkaç kişi benden alışveriş de yaptı. Bu durumun daha da güzel olacağı ve alışverişlerin artacağına inancım vardır. Corona sürecinde iş yerlerimizi geç açıp erken kapatıyorduk. 15 ay kötü bir süreç geçirdik. Bugün gelinen noktada işimize gelirken daha motive ve heyecanlı bir şekilde dükkânımı erkenden gelip açtım. Tüm esnafa bu geçişlerin hayırlı olmasını dilerim…”

Ali Saygın

“Yaklaşık 20 yıldır Arasta bölgesinde esnafım. 15 aydır kapalı olan sınır kapısının açılması memnun edicidir. Evet, insanlar buraya geliyor ancak şu an için beklediğimiz bir kalabalık olmadı. Haftalar içerisinde bu kalabalığın artacağı ve tekrardan buradaki esnafın iş yapacağına inanıyorum. 15 aydır burada birçok esnaf dükkânlarını açmamıştı ancak şimdi herkes bir heyecan ve umutla dükkânlarını açtı. Her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum…”



Salih Doktoroğlu“Uzun süredir kapılar kapalıydı ve çok kötü günler geçirdik. Kapılar açıldı ancak şu an için çok az bir hareketlilik var. Eskiden bu sokaklarda 5 kişi görüyorduk bugün 55 kişi görüyoruz. Eskiden dükkânımıza geldiğimizde iş yapacağımız umudumuz yoktu ancak bugün büyük bir heyecan ve mutlulukla işimizin başına geldik. Bu işin kısa bir süre sonra düzeleceği ve geçişlerin artarak Arasta bölgesinde güzel bir hareketliliğin yaşanacağına inancımız vardır. Şimdi sınır kapıları açıldı ve sırada ülkemize turist getirip tüm sektörlerin nefes almaya başlamasını sağlamak var. Bu ülkeye turistin gelmesini de sağlarlarsa o zaman birçok esnafın yüzü gülmeye başlayacak ve ülke ekonomisinde bir hareketlenme başlayacaktır…”Mustafa Yüksekbaş“Öncelikle Diyalog Medya’ya pandemi öncesinde de pandemi sürecinde de bizlerin yanında olduğu ve halkın nabzını tutarak en iyi şekilde duyurduğu için teşekkür etmek istiyorum. Birçok kez buralara gelerek esnafın sıkıntılarını kamuoyu ile paylaştınız ve bizleri burada yalnız bırakmadınız. Bugün kapıların açılması elbette bu bölgeye hareketlilik sağlayacaktır ancak hemen hızlı bir şekilde bunun yaşanmayacağını daha önce de buradaki yayınlarınızda ifade etmiştim. Şu anda insanlar buraya gelmeye başladı ancak çok büyük bir etkisi olmadı. Bu durumun kısa sürede geçişlerin artması ile bunun daha da güzel bir hal alacağına inancım vardır. 15 aydır buraya iş yapamayacağımızı bile bile karamsar bir şekilde geliyorduk ancak şu an işimize heyecan ve umutla geliyoruz. Bundan sonraki süreçte ekonomimizin kendi hayatımızı idame edebilecek kadar düzelmesini umut ediyoruz. İnşallah bundan sonra bu durumları yaşamayız. Açılımın tüm esnafa hayırlı olmasını dilerim…”Ertan Ercantan“Sınır kapısı açıldı ve geçişler 15 ay sonra başladı. Şu an çok fazla bir iş yaptığımızı söylemek mümkün değil ancak 15 aylık sessizlik bugün bozuldu ve sokaklarda artık insan vardır. Umut ederim ki bundan sonraki süreçte her şeyin daha iyi olacağına inanıyorum. Dün iki toplum burada çok güzel bir etkinlik yaptılar çalıp oynadılar ve aylar sonra buradan güzel sesler yükseldi. Ümit ederim ki geçişler daha da artacak ve herkes güzel içler yapacaktır…”Sadullah Bulut“15 aylık kapalılık bize 15 yıl gibi geldi. Siftah yapmadan dükkân kapatıyorduk. Ne personel parası ne de giderlerimizi karşılayamıyorduk. Zor bir süreç geçirdik. Yakında inşallah serbest geçişler olur ve daha güzel olur. 15 aylık süreci hemen kapatacağız diye bir durum yok ancak kısa sürede buraların daha da hareketleneceği inancımız vardır. Birkaç gün öncesine kadar iş olmayacağını bile bile geldiğimiz için işimize gelirken pek keyif almıyorduk. Bugün büyük bir heyecan ve umutla iş yerimizi açtık hazırlıklarımızı yaptık ve heyecanlı bir bekleyiş içerisindeyiz. Ümit ederim ki çok daha güzel olacaktır…”