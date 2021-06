Turizmde farklılaşma

Nice gözde özellikleri ile bilinen ülkeler vardır; harabeleri, doğal zenginlikleri, doğaları, denizleri, bol güneşleri, kayak yapma imkânları ile ünlüdür. Ülkeler vardır alışveriş için gidilir. Çünkü turiste belli vergi imkânları sağlanır. Memleketler vardır; elektronik eşya almak için ziyaret edilir. Bu misalleri çoğaltabiliriz. Pırlanta turları, çamur banyoları, kaplıcalar gibi. Ülkeler vardır; Tanrı onlara imkân sağlamıştır. Belli ziyaretgâhlar oradadır; Kâbe gibi, Papa’nın malikânesi gibi. Bu ülkelerin insanları mevcut imkân ve kolaylıkları faydaya çevirebilmek, “sütü ne kadar çok çoğaltabiliriz” sorusunun cevabını bulmak için çabalarlar. Tüm bunlar için; Genel Müdürlükler kurarlar hatta birçok devletin bu işle uğraşan özel bakanlıkları vardır. Mesela; Malta’nın sırf deniz ulaşımı ile uğraşan bir bakanlığı vardır. Amerika’nın kruvaziyer turizmi ile ilgilenen önemli bir devlet kuruluşu mevcuttur.

Buradan; “nereye varacağımı” merak ediyor olabilirsiniz. İpucunu hemen vermeyeyim. Biraz ülkemizin güzel Kuzey Kıbrıs’ımızın imkânlarından bahsedelim.

Deniz, kum, güneş artık yetemiyor.

Öyle güzel bir doğamız var ki! Neredeyse 12 ay yemyeşil. Sabahleyin insan penceresini açtığında tertemiz bir havayı soluyabiliyor. Ankara, İstanbul, Çorum gibi değil. Yurdumuz dağlar ve denizlerle çevrili. Her şehirde, medeniyetler belli izler bırakmış. İnsanlar sırf tarihi yerleri ziyaret etmek için bile bu ülkeye gelebiliyor. Pandemi döneminde İskele bölgesinde, Karpaz bölgesinde; minik pansiyonların, bungalov otelciklerin kıymetini öğrendik. Şimdi buraya bir noktalı virgül koyalım ve Güney komşumuza geçelim.

Onun da birçok imkânları var tıpkı bizim gibi hatta çok daha fazlası. Bütün Dünya ile olan haksız izolasyonlar nedeniyle, bizim olmayan ulaşım imkânı var. Londra’dan Larnaka hava yolu ile 5 saatte gelen turist Heatrol’dan Ercan’a maalesef en az 10 saatte gelebiliyor. Bizim dinimizin Güney tarafında kalmış kutsal noktaları olduğu gibi onların da bizim tarafımızda kalmış mabetleri mevcut.

Turizm çeşitliliği



Öncelikle Güney komşumuzun turizm konusundaki imkânlarından bahsedelim. 5 yıldızlı otel sayısı 26, yatak sayısı 21 bin 805. Bizim ise havaalanı sayısı 2, misafir gelebilecek liman sayısı 2, Casino sayısı 30 civarında fakat bu dönemde bu tesislerin bir kısmı da kapalı.Bundan 10 yıl önce Casino açma izni verilmesi için Güney’de çok ciddi tartışmalar olmuştu. Kilise kesinlikle bu projeye karşıydı. Fakat ülkenin turizm geliri artmıyordu ve yeni büyük yatırımlar gelmiyordu. En sonunda bu hakkı çok yüksek bir bedel karşılığında verdiler. Şu anda casinoları mevcut. Ayrıca Larnaka’da Limasol’un batısındaki Zakaki semtinde bir dev tesis süratle bitiyor, bu nokta Larnaka İnternational Havaalanı’na 40 Baf Havalimanı’na 30 dakika en önemlisi casino tutkunlarının ülkesi İsrail’den gemi, yat ile Limasol Limanı’na çok kısa bir sürede gelinebiliyor, bu arada Limasol marinada her türlü yat konaklama imkanı mevcut.Entegre tesisin projede 500 adet çeşitli boyutlarda, 5 yıldız üstü vasıflara sahip odası bulunmaktadır. Ayrıca bu otelin açılmasıyla birden çok kongre ve toplantının yapılabileceği toplantı salonları, amfi tiyatroları ve grup odaları da mevcut. Lokal ve dünya mutfaklarının içinde yer alacağı 11 restoranda hizmette olmakla birlikte, biri olimpik boyutlara yakın olmak üzere 4 yüzme havuzu da mevcut. Tabi ki bu boyuttaki bir kompleks çok geniş teşkilatlı bir SPA ile destekleniyor. Bütün bunların yanında en üst katında bir seyir restoranı bulunan 16 katlı bir kulede misafirlerini bekliyor.Bu otel kompleksinin yapılmasındaki en önemli neden güney komşumuzun turizm gerçeklerini görerek otel casino tesislerine yönelmesidir. Sırf bu imkân ile yılda ilave olarak üç yüz bin ile dört yüz bin arasında zengin casino turisti bekliyorlar ve bunu açık yüreklilikle çekinmeden söyleyebiliyorlar. Tıpkı, Montagarlo’da oturan insanlar kendisine gelen misafirini her şeyden önce utanıp sıkılmadan casinoya götürdüğü gibi. Gelin bu durumlara örnekler verelim: Makao Adası’na sırf bu yüzden sınırlı özerklik tanındı.Eğer bir yatırımcı gelip Casino - otel inşa etmek istiyorsa; devlet ona deniz üzerinde belli bir miktar su alanı gösteriyor. Yatırımcı orayı doldurarak lüks bir otel yapıyor. Casino, oteli, eğlence tesisleri ile inşa edilirken ve açıldıktan sonra ne ülke yönetimi ne de eski bir Portekiz sömürgesi olan Makao sakinleri bundan utanç duymuyor. Ama her takvim yılının sonunda devlet vergi fazlası kalan rakamı Makaolu vatandaşlarına eşit şekilde iade ediyor. Biz buna isterseniz vergi iadesi diyelim. Bu paranın kaynağı gene casinolar. Makao’da gittiğim şehir hastanesi neredeyse Houston’ın çok küçük bir modeliydi. Tüm altyapı son on yılda yenilenmiş ve turistin tabiri amiyaneyle kazıklanmaması, güvenle gezebilmeleri için her imkân düşünülmüş. Hatta kazananların alışverişine yönelik. Dünya’nın en önemli markaları Makao da şube açmış. Gelen insanların geneli % 99 oyun oynamak için gelenler. Liman’da ve havaalanında Casino - otellerin tüm misafirlerini bekletmek için oturma salonları var. Tıpkı bizdeki gibi? Bu misalleri çok daha arttırabiliriz Las Vegas gibi, Atlantik Ctiy, Baden- Baden, Monte Carlo gibi.Şimdi gelelim Kuzey Kıbrıs’a; bugün dünyadaki casino otel kompleksleri gibi tesislere sahibiz. Çok zor şartlarda, değişik imkânları kullanarak oteller ülkeye misafir getirmek için çabalıyorlar. Devlet her aldığı dolaylı dolaysız vergiler ile birçok ihtiyacını görüyor. En önemlisi memur maaşlarını ödüyor. Fakat bu paranın ne kadarını bu tesislerin destek hizmetlerinin yapılmasına harcıyor? Bunun yanında bir diğer nokta da; casinoların bazı zümreler tarafından kumarhane adıyla anılması ve kötü gözle bakılması. Hemen ifade edeyim; casinolar devlet tarafından çeşitli yasalar çıkararak her türlü denetim yapılabilen açık kuruluşlardır. Casino legaldir. Kumarhane basılır, Casino denetlenir. Bir gün biz de casinoların faydasına inanır, onlar için gelen turiste bu gözle bakar isek kendi içimizde ekonomide ciddi bir canlanmayı yakalayabiliriz.