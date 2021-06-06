‘Özlemiştik’

Pandemi nedeniyle bir yılı aşkın süre kapalı bulunan kara sınır kapılarının açılması nedeniyle iki toplumun yaşadığı sevinç adanın her iki kesiminde geniş yankı uyandırdı. Özellikle, Lokmacı kapısından Türk kesimine geçen Rumların kırmızı halı ve lokma ikramıyla karşılanması gazetelerin manşetlerine yansıdı.

Bu arada Rum basını, Lokmacı’nın Rum sınır kapısı Ledra’da yaşanan ilginç bir olayı aktardı.

‘Özgül’ isimli Kıbrıslı Türk sepetçinin Rum kontrol noktasındaki polislere “sizi özledim” diyerek seslendiği, polislerin de gülümseyerek karşılık verdiği bildirildi. Bu arada ismi açıklanmayan bir Rum’un da kapıdan, Kıbrıslı Türk dostunun çocuğunun mezarına koymak üzere çelenkle geçtiğine dikkat çekildi.

Ne yazdılar?..

Fileleftheros gazetesi “İşgal Bölgelerine Lokmalı Kabul… Barikatlara Şenlikli Dönüş” başlığıyla birinci sayfadan ve fotoğraf desteğiyle aktardığı haberinde, Kıbrıslı Türk esnafın, 15 ay aradan sonra kapıların açılmasını kutlamak için kırmızı halılar serdiğine, Lokmacı kapısından KKTC’ye geçen misafirlerin lokma ve üzerinde üç dilde “hoş geldin” yazılı dövizlerle karşılandığına dikkat çekti.

Kapıların saat 06.00 itibarıyla açıldığını ve ilk geçişlerin 08.00’de başladığını kaydeden gazete, KKTC’den Güney’e ilk geçen siyasetçinin HP Başkanı Kudret Özersay olduğunu, Cumhurbaşkanı Ersin Tatar’ın da Lokmacı kapısına giderek incelemelerde bulunduğunu belirtti.

Haberi, iç sayfasında “Karşılama İçin Lokma… Dün Sabah Açılmaları İle Bütün Barikatlarda Büyük Hareketlilik… Kudret Özersay Ledra’da Dolaştı” başlığı altında detaylandıran gazete, 09.00-12.00 saatleri arasında Güney’den KKTC’ye geçenlerin sayısının bin 299, KKTC’den Güney’e geçenlerin sayısının da 2 bin 350 olduğunu, en büyük hareketliliğin Metehan’da yaşandığını yazdı.

Tatar Metehan’da

Gazete, Metehan Sınır Kapısı’na giderek incelemelerde bulunan Cumhurbaşkanı Tatar’ın burada yaptığı konuşmadan, KKTC’de yaşayan Türkiye kökenlilerin geçişlerine de izin verilmesi gerektiği, pandemiyi çok iyi yöneten KKTC’ye gönül rahatlığıyla gelinebileceği ve geçişlerin ticari ve ekonomik fayda sağlayacağı noktalarını öne çıkardı.

Özersay’ın sabah kahvesi

HP Başkanı Özersay’ın, Lokmacı Kara Kapısı’na ilk giden, polis kontrol noktasından geçerek Güney Kıbrıs’a geçen ilk siyasi olduğuna dikkat çeken gazete, Özersay’ın Uzun Yol olarak bilinen Ledra Caddesi’nde dolaştığını ve oradaki Rum dükkan sahipleriyle kahve içip sohbet ettiğini yazdı.

Alihtia manşet haberine “15 Ay Sonra Kutlama Günü… İşgal Bölgelerinde Kırmızı Halı Serdiler ve Lokma İkram Ettiler… Kıbrıslı Rum, Kıbrıslı Türk Dostunun Çocuğunun Mezarına Koymak Üzere Çelenkle Geçti… Barikatlarda İnsani Hikayeler… Kıbrıslı Rumlar ve Kıbrıslı Türkler Müzikle Kutladı” başlık ve spotlarını attı.

Lokmacı kapısından geçen Özgül isimli Kıbrıslı Türk sepetçinin Rum polis kontrol noktasındaki görevlilere “sizi özledim” diyerek seslendiği, polislerin de Kıbrıslı Türk’e gülümseyerek karşılık verdiği kaydedilen haberde, bir Rum’un da kapıdan, Kıbrıslı Türk dostunun çocuğunun mezarına koymak üzere çelenkle geçtiğine dikkat çekildi.



Müzikli kutlama

Gazete, onlarca Kıbrıslı Türk ve Kıbrıslı Rum’un sınır kapılarının açılmasını, “United Cyprus” inisiyatifinin organizasyonunda Büyük Han ve “Eleftheria (Özgürlük) Meydanı”nda müzik eşliğinde kutladığını, ancak inisiyatifin, kapıların açılmasının Kıbrıs sorununun çözüldüğü anlamına gelmediği görüşüne yer verdiği bir de basın açıklaması yayımladığını kaydetti.

‘Serhat Erleri’ memnun

Alithia “Aşağı Pirgo Serhat Erleri Memnuniyet Belirtiyor” başlıklı haberinde ise, Aşağı Pirgo Köy Konseyi Başkanı Nikos Kleanthus ve “Pirgo – Limnidi –Kokkina (Pirgo-Yeşilırmak-Erenköy) Geçidinin Açılması Konseyi” Başkanı Andreas Karos’un, Yeşilırmak Sınır Kapısı’nın açılmasından duyulan memnuniyeti dile getirdiğini yazdı.

Habere göre Kleanthus ile Karos, bölgede yaşayan Rumların aylarca sıkıntı çektiğini ancak kapıların açılması ile bunun nihayet sona erdiğini belirtirken bölge sakini bir Rum, kapıların açılmasını “askerde olan çocuğun terhis almış gibi” ifadesiyle değerlendirdi.

Kleanthus, Yeşilırmak kapısından ilk geçiş yapanların, Lefkoşa’nın Rum kesiminde çalışan işçiler olduğunu, ancak geçişleri sırasında, KKTC’de 23.00-05.00 arasında sokağa çıkma yasağı uygulanıyor olması nedeniyle kısa süreli bir gecikme yaşandığını belirtti.

İnsanlar yeniden kaynaştı

Politis gazetesi haberi “Barikatlar ve Ümit Yeniden Canlandı… Sıradan İnsanlar Yeniden Karıştı” başlığıyla aktardı ve KKTC Sağlık Bakanlığı’nın geçişlerde, PCR veya hızlı test sonuçlarını sadece matbu kabul ettiği bilgisini verdi.

Haravgi haberine “Barikatların Açılması Gülümseme ve Umut Getirdi” başlığını attı.

Gazeteye göre, Ekologlar Hareketi kapıların açılması vesilesiyle yayımladığı açıklamada, KKTC ile Güney Kıbrıs arasındaki 9 kapının açılmasını “olumlu” diye niteledi ancak “Piroi” (Gaziler) ve “Kokkina” (Erenköy) barikatlarının da açılması gerektiği görüşünü dile getirdi.