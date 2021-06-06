Rakamlar yükseliyor

Sınır kapılarının geçişlere yeniden açılmasının ikinci gününde dün saat 18.00 itibariyle karşılıklı 8 bin 737 giriş çıkış işlemi gerçekleştirildi.

Polis Basın Subaylığından verilen bilgiye göre, dün 05.00 ile 18.00 saatleri arasında Güneyden Kuzeye 4 bin 966, Kuzeyden Güneye 3 bin 771 kişi geçiş yaptı.



Geçişlerin kara giriş kapılarına göre dağılımı şöyle:Metehan’dan Güneyden Kuzeye 2 bin 138 giriş, Kuzeyden Güneye bin 433 çıkış, Ledra Palas’tan 185 giriş, 124 çıkış, Lokmacı’dan 587 giriş, 565 çıkış, Akyar’dan 447 giriş, 400 çıkış, Derinya’dan 340 giriş, 248 çıkış, Beyarmudu’ndan 810 giriş, 608 çıkış, Bostancı’dan 357 giriş, 172 çıkış, Yeşilırmak’tan 89 giriş, 109 çıkış ve Aplıç’tan 13 giriş, 12 çıkış.