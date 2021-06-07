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Terörün kaynağı kurutulacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, PKK’nın sözde genel sorumlusunun etkisiz hale getirildiğini duyurdu

Terörün kaynağı kurutulacak
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Terör örgütü PKK’nın sözde Mahmur genel sorumlusu etkisiz hale getirildi. 
Açıklamayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Twitter hesabından yaptı.
Erdoğan, "Buradan Milletimize güzel bir haber vermek istiyorum" diyerek duyurduğu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Terör örgütü PKK’nın üst düzey yöneticisi ve Mahmur genel sorumlusu 'Doktor Hüseyin' kod adlı Selman Bozkır, Milli İstihbarat Teşkilatı’mızın kahramanları tarafından etkisiz hale getirildi. 
Operasyonda emeği geçenlere teşekkür eden Erdoğan, "Hain ve bölücü örgütün Mahmur’u terörün 'kuluçka merkezi' olarak kullanmasına müsaade etmeyecek, terörü kaynağında kurutmaya devam edeceğiz" dedi.

MİT’ten adım adım takip

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Irak’ın kuzeyinde PKK/KCK kontrolündeki Mahmur kampındaki MİT operasyonu önceki gün gerçekleştirildi. 
Mülteci kampı adı altında PKK/KCK faaliyetlerinin organize edildiği Mahmur’daki örgüt elebaşısı Doktor Hüseyin kod Selman Bozkır MİT’in hedef listesine alındı.
Yapılan çalışmalar sonrasında, Selman Bozkır, gerçekleştirilen operasyonla, beraberindeki iki teröristle birlikte etkisiz hale getirildi.

Selman Bozkır kimdir?
PKK/KCK’ya 1990’larda katılan Selman Bozkır, uzun yıllar, örgütün Avrupa’daki faaliyetlerini organize etti. Bu kapsamda örgütün İngiltere sorumluluğunu da yürüttü.
Mahmur’da görevlendirilmeden önce Irak’ın kuzeyinde örgütün illegal para trafiğini yönetti. Son olarak, Kandil alanında sıkışan PKK/KCK’nın, Mahmur’a ağırlık vermesi üzerine Mahmur Genel Sorumluluğu’na getirildi.

Kandil kadar önemli
Yapılan istihbari analizlerde, PKK/KCK’nın Mahmur Kampı’na Kandil kadar önem verdiği, mülteci kampı adı altında eylemci kadrolarını bu alandan temin ettiği ve yetiştirdiği belirlendi. 

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

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