Anlamlı etkinlik

Kalkanlı-Tepebaşı’nda büyük orman yangınının olduğu bölgede “Bir Zeytin Fidanı Dik Senin de Bir Kuş Yuvan Olsun” kampanyası düzenlendi. Kampanyada bölgeye kuş yuvaları asıldı.

Etkinlik, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nde, Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı ve Orman Dairesi arasında imzalanan İşbirliği Protokolü çerçevesinde gerçekleşti.

Vakıf’tan yapılan açıklamaya göre; yuva asma etkinliğine Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu, Vakıf Başkanı Ezcan Özsoy, sponsorlar, katkı koyan kurumlar ve çevre gönüllüleri katıldı.

Çevre gönüllülerine sertifika verildi

Etkinlik toplantısında, Vakıf Başkanı Özsoy tarafından, kampanyaya 80 yuva ile kurumsal katkı koyan Arkın Group Yönetim Kurulu Başkanı Erbil Arkın’a ve 50 yuva ile katkı koyan Lefkoşa Merkez Lions Kulübü Başkanı Pervin Gürler’e Altın Yuva Ödülü, Orman Dairesi Müdürü Cemil Karzaoğlu’na teşekkür plaketi, çevre gönüllülerine de sertifika verildi.

Özsoy: Yanan yerleri ağaçlandırdık



Kuzey Kıbrıs Çevre ve Kültür Mirasını Koruma Vakfı Başkanı Özsoy, yaptığı konuşmada bahse konu arazide Vakıf olarak 1995 yangını sonrası 21 dönümlük kısmının ağaçlandırılmasını üstlendiklerini söyledi.Özsoy, Girne Ciklos Mevkiinde 170 dönümlük arazi içerisinde yer alacak “Asil Köylü” isimli Heykel projesine de çevre gönüllülerinden oluşan bir vakıf olarak destek vereceklerini kaydetti.

Anıt ağaçlar yanmıştı

Tepebaşı-Kalkanlı arasında geçtiğimiz yılın mayıs ayında çıkan orman yangınında 973,08 hektarlık orman ve özel arazi zarar gördü. 84 bin 367 fidan, 280 bin civarı ağaç yandı. Yangında 500 yıllık anıt zeytin ağaçları da küle dönmüştü.

Yangının neden olduğu ekonomik zarar ise 22 milyon TL olarak açıklandı.