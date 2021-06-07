Ödülleri Bakan Ataoğlu verdi

Turizm ve Çevre Bakanlığı’na bağlı Çevre Koruma Dairesi, 22 Mayıs Dünya Biyolojik Çeşitlilik Gününe dikkat çekmek amacıyla “Doğamızdaki Canlılar” konulu ilköğretim ve ortaöğretim öğrencilerine yönelik resim yarışması ödül töreni, Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu’nun da katılımıyla gerçekleştirildi.

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren öğrencilere plaket ve hediyeleri, yarışmaya katılan tüm öğrencilere de teşekkür belgeleri Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu tarafından verildi.

Bakan Ataoğlu, ödül töreninde yaptığı konuşmada, ülkede yaşanan çevre kirliliğinin ciddi boyutlarda olduğuna dikkati çekerek, “üzülerek belirtmek isterim ki, bakanlık olarak ciddi çalışmalar ortaya koymamıza rağmen, ülkede yaşanan çevre kirliliği beklenen noktaya gelmiş değildir” dedi.

Ataoğlu, “Çevre Koruma Dairemiz personelleri, her hafta farklı bölgelerde, sivil toplum kuruluşları ve yerel yönetimlerle birlikte farkındalık yaratmak adına çevre temizliği etkinliği düzenlemektedir. Ancak, bir sonraki hafta, farklı bir bölgeye giderken, bir hafta önce temizlik faaliyeti gerçekleştirilen bölgenin, sanki hiç temizlenmemiş olduğunu görmek, aynı duyarsızlıkla karşı karşıya kalmak bizleri üzüyor” dedi.

Bakan Ataoğlu, 2018 yılında sadece 9’ncu sınıflara yönelik olarak müfredatta bulunan çevre derslerinin, Milli Eğitim Bakanlığı ile yapılan istişareler sonucunda, okul öncesinden üniversite eğitimine kadar, zorunlu olarak müfredata alındığını belirtti.

Bakan Ataoğlu, çocukların alacağı çevre eğitimi ile birlikte, ailelerin de çocuklardan gelecek olan uyarılar neticesinde, doğaya ve çevreye daha duyarlı davranış alışkanlığı edinilmesinin daha etkin olduğunun altını çizdi.

Herkese teşekkür etti

Bakan Ataoğlu, insanların dünyada yaşayan tüm canlılarla birlikte yaşadığını farkına vararak, yaşam alışkanlıklarını, doğaya ve doğada yaşayan canlılarla uyumlu bir hale getirmek zorunda olduğunun altını çizerek, “Bu önemli olguya dikkat çekmek amacıyla, resim yarışmamızı bu temaya uygun olarak düzenledik. Amacımız, gelecek nesillerden emanet olarak aldığımız bu ülkeyi, gelecek nesillere devrederken, doğaya ve doğada yaşayan canlılara karşı hassasiyetle yaklaşmaları olgusunu da kazandırmaktır” dedi.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, yarışmaya katılan tüm öğrencilere ve öğrencilerin yarışmaya katılmalarını destekleyen ailelerine, organizasyonda emeği geçen herkese teşekkür etti.

Turizm ve Çevre Bakanı Fikri Ataoğlu, konuşmasının ardından dereceye giren öğrencilere, juri üyelerine, organizasyona katkı koyanlara ve resim yarışmasına katılan tüm öğrencilere belgelerini takdim etti.

Dereceye girenler

Yarışmada dereceye giren öğrenciler ise şöyle;

İlkokul 1-2 ve 3. Sınıflarda yapılan değerlendirme sonucunda:

1’inci Işın Marina Borhan,

2’inci Fatma Okur



3’üncü ise Rüya Özdemir oldu.Zekiye Antonia Borhan ise Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.İlkokul 4. ve 5. Sınıflarda yapılan değerlendirme sonucunda ise:1’inci Hamdiye Güleç2’inci Zühal İkincisoy3’üncü İncilay Tandoğan

Resim yarışması ödül

Tanem Orhon’un resmi ise Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Ortaokul öğrencileri arasında yapılan değerlendirme sonucunda da:

1’inci Emine Öksüz

2’inc, Sude Karafistan

3’üncü Yasmin Şerif Özmenek olurken, Özgün Roza’nın resmi de Jüri Özel Ödülü’ne layık görüldü.

Meslek Liseleri kategorisinde ise derecelendirme yapıldı ve iki eser Jüri Özel Ödülü almaya hak kazandı.

Jüri Özel Ödülü almaya hak kazanan öğrenciler:

Melek Karlaman ve Aytunç Hacıarif.