banner493

Fiyat farkı büyük

Araçlarıyla birlikte kuzeye geçen Rumlar, akaryakıt bayilerine akın edip depolarını ‘yarı fiyata’ doldurdular

Fiyat farkı büyük
banner432

Ömer KADİROĞLU

   Sınır kapılarının açılması üzerine dün hafta sonu tatilinden yararlanan yüzlerce Rum araçlarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs’a akın etti. En fazla yoğunluk Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nda yaşandı.
   Sabah 10.00’dan itibaren kuzeye geçmeye başlayan Rumların, güney yolunda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. KKTC muhaceret görevlileri ise aşırı yoğunluğu dikkate alarak ek personel takviyesi yaptı ve geçişleri hızlandırmaya çalıştı.
   Kuzeye geçen Rumların büyük bir kısmının akaryakıt bayilerine akın ettiği ve araçların deposunu doldurduğu belirtildi.

Fiyat farkı büyük

banner499
   Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Güney Kıbrıs’ta bir litre 95 oktan benzinin fiyatı 12.93 TL iken, kuzeyde 6.51 lira. Yine 98 oktan benzinin litresi güneyde 13.66, kuzeyde 6.64 TL:
   Güneyde bir litre mazot 13.10, kuzeyde ise 6. 04 TL.
   Lefkoşa’nın Yenişehir, Ortaköy ve Gönyeli bölgesindeki akaryakıt bayileri, bir yıl aradan sonra dün ilk kez iyi iş yaptıklarını ve satışların çok arttığını söyledi.

Diyalog Gazetesi

Diyalog Gazetesi

YORUM EKLE
Gönder
YORUMLAR
Pompacı
Pompacı - 1 gün Önce

12.93 tl = 1.20 Euro yazıyla BİR Euro diğer dillerde 1 rakamı
İngilizcede One İ,talyancada Uno, Almanca einer,Marathi dilinde एक böyle yazılıyor, demen o ki yürüyerek gidebildiğin bir yerde litresi 1 birim :) evine dönüyorsun 6 birim. Rum geliyor 20 lirasına depo fulluyor! Başlık düzeltilsin Fiyat Farkı büyük -TL EURO KARŞISINDA İLK DEFA DAHA YÜKSEK! Yeminle adamız ekonomistlerin-bilim insanlarının inceleme yapacağı dünyada tek yer

banner502
SIRADAKİ HABER
Rakamlar yükseliyor
Rakamlar yükseliyor
  1. KIBRIS

banner471

banner459

banner473

banner460