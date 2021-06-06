Ömer KADİROĞLU
Sınır kapılarının açılması üzerine dün hafta sonu tatilinden yararlanan yüzlerce Rum araçlarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs’a akın etti. En fazla yoğunluk Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nda yaşandı.
Sabah 10.00’dan itibaren kuzeye geçmeye başlayan Rumların, güney yolunda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. KKTC muhaceret görevlileri ise aşırı yoğunluğu dikkate alarak ek personel takviyesi yaptı ve geçişleri hızlandırmaya çalıştı.
Kuzeye geçen Rumların büyük bir kısmının akaryakıt bayilerine akın ettiği ve araçların deposunu doldurduğu belirtildi.
Fiyat farkı büyük
Güneyde bir litre mazot 13.10, kuzeyde ise 6. 04 TL.
Lefkoşa’nın Yenişehir, Ortaköy ve Gönyeli bölgesindeki akaryakıt bayileri, bir yıl aradan sonra dün ilk kez iyi iş yaptıklarını ve satışların çok arttığını söyledi.
12.93 tl = 1.20 Euro yazıyla BİR Euro diğer dillerde 1 rakamı
İngilizcede One İ,talyancada Uno, Almanca einer,Marathi dilinde एक böyle yazılıyor, demen o ki yürüyerek gidebildiğin bir yerde litresi 1 birim :) evine dönüyorsun 6 birim. Rum geliyor 20 lirasına depo fulluyor! Başlık düzeltilsin Fiyat Farkı büyük -TL EURO KARŞISINDA İLK DEFA DAHA YÜKSEK! Yeminle adamız ekonomistlerin-bilim insanlarının inceleme yapacağı dünyada tek yer