Ömer KADİROĞLU

Sınır kapılarının açılması üzerine dün hafta sonu tatilinden yararlanan yüzlerce Rum araçlarıyla birlikte Kuzey Kıbrıs’a akın etti. En fazla yoğunluk Lefkoşa’daki Metehan Sınır Kapısı’nda yaşandı.

Sabah 10.00’dan itibaren kuzeye geçmeye başlayan Rumların, güney yolunda uzun kuyruklar oluşturduğu görüldü. KKTC muhaceret görevlileri ise aşırı yoğunluğu dikkate alarak ek personel takviyesi yaptı ve geçişleri hızlandırmaya çalıştı.

Kuzeye geçen Rumların büyük bir kısmının akaryakıt bayilerine akın ettiği ve araçların deposunu doldurduğu belirtildi.

Fiyat farkı büyük



Diyalog muhabirinin elde ettiği bilgilere göre Güney Kıbrıs’ta bir litre 95 oktan benzinin fiyatı 12.93 TL iken, kuzeyde 6.51 lira. Yine 98 oktan benzinin litresi güneyde 13.66, kuzeyde 6.64 TL:Güneyde bir litre mazot 13.10, kuzeyde ise 6. 04 TL.Lefkoşa’nın Yenişehir, Ortaköy ve Gönyeli bölgesindeki akaryakıt bayileri, bir yıl aradan sonra dün ilk kez iyi iş yaptıklarını ve satışların çok arttığını söyledi.