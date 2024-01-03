Cezaevine gönderildi

Kuzey Kıbrıs’ta bir yıl aşkın süredir kaçak yaşam süren İranlı Erfan Salehi, yol kenarında otururken, devriye gezen polis ekiplerinin markajına takıldı.

Kimlik kontrolü yapılan zanlının 30 Eylül 2022 tarihinden beri ülkede ikamet izinsiz kaldığı tespit edildi.

Zanlı dün mahkemeye çıkarılırken, cezaevine gönderilmesi talep edildi.

Soruşturmayı yapan polis, 1 Ocak 2024 tarihinde saat 19.00 sıralarında Lefkoşa'nın Surlariçi bölgesinde devriye gezen ekipler tarafından yol kenarında oturan Erfan Salehi’nin yapılan muhaceret kontrolünde 30 Eylül 2022 tarihinden itibaren toplam 458 gün KKTC'de izinsiz ikamet ettiğinin tespit edildiğini söyledi.

Polis, zanlının tutuklandığını ve soruşturma yapıldığını belirtti. Polis, Çalışma Dairesi’nden gerekli araştırmanın yapıldığını, soruşturmanın tamamlandığını belirtti. Polis, zanlının İran vatandaşı olduğunu ve ülkede yasal bağı olmadığını belirterek, tutuklu yargılanmasını talep etti.

Mahkeme, zanlının 20 günü aşmayacak süreyle cezaevine gönderilmesine emir verdi.