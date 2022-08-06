Silah incelemede

Ömer KADİROĞLU

Girne’ye bağlı Alsancak’ta, evinde yapılan arama sonucu 8 gram “hintkeneviri(skunk)” türü madde, tabanca ve 10 adet canlı mermi bulunan Mustafa Şener, dün ek tutukluluk istemi ile mahkeme huzuruna çıkarıldı.

Girne Kaza Mahkemesi’ndeki duruşmada şahadet veren Polis memuru Ali Çavuş, zanlı Mustafa Şener’in Yeşiltepe’deki evinde yapılan aramada yaklaşık 7 gram ağırlığında Hint keneviri (skunk) ve yaklaşık bir gram ağırlığında tütünle karışık Hint keneviri türü uyuşturucu olduğuna inanılan madde, aynı madde içerdiğine inanılan çubuklu şeker ile 0.5 gram ağırlığında yine aynı türde uyuşturucu madde olduğuna inanılan öğütücü bulunduğunu söyledi. Polis şahadetinin devamında zanlının evinde, 9 mm tabanca ve bu tabancaya ait 10 adet canlı mermi ele geçirildiğini söyledi.

Polisleri görünce panikledi

Polis Memuru Ali Çavuş, zanlı Mustafa Şener’in evinde yapılan operasyonda Şener’in polisleri görünce metal kapaklı bir kutu ve öğütücüyü bahçeye attığının fark edildiğini söyledi. Polis memuru Ali Çavuş, zanlının gönüllü ifade vererek suçunu itiraf ettiğini anımsattı.

Soruşturmanın sürdüğünü, konu tabancanın balistik incelemeye gönderildiğini aktaran polis, mahkemeden ek süre talep etti. Huzurundaki şahadeti değerlendiren Yargıç, zanlının, 5 gün poliste tutuklu kalmasına emir verdi.