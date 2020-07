Silah kayıp

Suna ERDEN

Lefkoşa’nın Surlariçi bölgesinde iki grup arasında çıkan kavgada bir kişi bıçaklayan, araçtan havaya ateş açan Bülent Can Şen, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin ve Sıla Barkut dün yeniden mahkemeye çıkarıldı. Duruşmada olayda kullanılan kiralık araçta bulunan takip cihazının incelendiği, zanlıların havaya ateş açtıktan sonra Taşkent’e gittiklerinin belirlendiği, söz konusu yerde 4 kez köpek ve detektörlerle tabancanın arandığı ancak henüz bulunamadığı belirtildi.

Olayı aktaran polis, kavga olayının 8 Temmuz tarihinde saat 23.00 sıralarında Lefkoşa'da Abdi Çavuş Mahallesi üzerinde yaşandığını söyledi.

Polis, Bülent Can Şen, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin, Sıla Barkut’un bir grup oluşturup, Hüseyin Akar ile yanında bulunan Sinan Dilim ve Mehmet Alkış’ın kavga ettiklerini ifade etti.

Polis, çıkan kavgada Bülent Can Şen ve Yusuf Can Gülsen’in Hüseyin Akar’ı sol bacağından bir kez bıçakladığını aktardı.

Bülent Can Şen, Yusuf Can Gülsen, Cihan Öztekin ve Sıla Barkut’un kaçtığını söyleyen polis, 2 saat sonra kiralık araçla tekrar olay mahalline döndüklerini, arabanın içerisinde havaya bir el ateş ettiklerini açıkladı.

Polis, arabayla olay mahallinde turlayıp, havaya ateş açan dört zanlının kaçtığını, saat 02.00 sıralarında Lefkoşa-Gazimağusa anayolunda tespit edildiklerini söyledi.

Soruşturma memuru, polis ekiplerinin zanlıları takibe alıp, Haspolat civarında durdurduğunu ve dördünü de gözaltına aldığını kaydetti.

4 köpekle arama yapıldı

Polis, araç içerisinde yapılan aramada metal boru, çeşitli boy ve ebatlarda dört adet bıçak, boş mermi kovanı ve 8 adet poşet içerisine sarılı uyuşturucu hap bulunduğunu söyledi.

Polis, zanlılardan Yusuf Can Gülsen’in Girne’de bulunan evinde arama yapıldığını ve bir miktar uyuşturucu bulunduğunu söyledi.

Polis, olayda kullanılan kiralık araçta bulunan takip cihazının incelendiğini, zanlıların havaya ateş açtıktan sonra Taşkent’e gittiklerinin belirlendiğini, söz konusu yerde 4 kez köpek ve detektörlerle tabancayı aradıklarını ancak bulamadıklarını söyledi. Olayla ilgili soruşturmanın devam ettiğini kaydeden polis, zanlıların 2 gün daha tutuklu kalmasını talep etti.

Bu arada olayla ilgili daha önce tutuklanan Hüseyin Akar, Sinan Dilim ve Mehmet Alkış ise geçtiğimiz gün teminatla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştı.