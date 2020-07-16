Kızılay'dan Akar'a ziyaret

Ömer KADİROĞLU

Kuzey Kıbrıs Türk Kızılay Derneği’nin yeni Başkanı Sezai Sezen, Başkan Vekili Oktay Erdem, Genel Sekreter Ayhan Sığırcı ve Mali Sekreter Mehmet Sporcuoğlu Diyalog Medya Grubu Genel Direktörü Reşat Akar’ı ziyaret ederek, yardım kampanyasıyla ilgili detayları aktardı.

Diyalog TV canlı yayında 3 milyon liraya yakın para toplandığını ve toplamda 20 bin kişiye gıda yardımı yapıldığını anlatan Başkan Sezen, geriye kalan Bir milyon 72 bin liranın bankada bloke edildiğini ve amacına uygun kullanılacağını söyledi. Sezen “Diyalog’un bu kampanyası Kızılay’ın çehresini değiştirdi ve güç verdi” diyerek Reşat Akar’a plaket takdim etti. Kabul sırasında Diyalog TV Haber Müdürü Aytuğ Türkkan da hazır bulundu.

Sezai Sezen: çaresizlik içindeydik

Kuzey Kıbrıs Kızılay Derneği Başkanı Sezai Sezen ziyaret sırasında şunları kaydetti:

“Göreve seçildiğimiz günden hemen sonra aldığımız kararla Reşat Akar ve ekibini, pandemi döneminde Kızılay’ın da belki de en kötü döneminde tarihi bir görev üstlenerek çaresizliğin olduğu bir ortamda Kızılay’a can suyu verdikleri için teşekkür etmek adına ziyaret etmek istedik. Diyalog Medya olarak başlattığınız kampanya hem insanları bütünleştirdi hem de yardımlaşmanın ne kadar önemli olduğunu ve zor günlerde bu halkın ne kadar bir araya gelebileceğini göstermiş oldu. Ben bu desteğinizden dolayı çok mutlu oldum. Reşat Akar’ın maaşı ile başlayan bu kampanya nedeniyle sizlere ayrıca özel teşekkür ediyorum. 3 milyon civarında bir para toplandı. 2 Milyon 807 Bin Lira TL olarak, 5200 STG ve 1220 Euro civarında bir para toplandı. 10 Bin 10 Bin olarak iki kez yönetim gıda alım ihalesine çıktı. Sizler bu paranın toplanmasını sağlayan taraf olarak hem size hem de kamuoyuna bu bilgileri vermek istiyoruz. 20 Bin gıda ihalesine çıkıldı ve en uygun fiyatlar alındı. Bu toplanan paradan geriye kalan 1 Milyon 72 bin lira kadarı duruyor. Bu paranın koşullu toplanan bir para olduğunun bilinci içerisindeyiz. Başka amaçlar için kullanılmadan salgın hastalıkla alakalı kullanmak üzere parayı bankada blokede tutuyoruz. Ben derneğimiz adına Kızılay adına sizlere çok teşekkür ediyorum. Kızılay’ın güç anlamında çehresini değiştirdiniz iyi bir güç vermiş oldunuz. Size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum.”



Akar: Halka şeffaf bilgi verilmesi önemli

Diyalog Medya genel Direktörü Reşat Akar da konuşmasında özetle şunları kaydetti:

“Biz bu yola çıkarken herhangi bir karşılık beklemedik. Halkın eve kapandığı, çaresizlik içerisinde iyi haberler beklediği, özellikle birikimi olmayan ailelerin ve çocukların açlık tehlikesiyle karşı karşıya kaldığı dönemde Diyalog Medya’ya olan güvenle önemli miktarda yardım toplandı. Kızılay eski başkanı bize bir kampanya açtıklarını ancak iyi bir para toplayamadıklarını dolayısıyla Diyalog Medya’nın yardımcı olup olamayacağını sordu. Biz bu konuya 15 dakika içerisinde karar verdik. Halkımız gerçek anlamda 60-70’li yıllardaki gibi varoluş mücadelesi verdiği yıllardaki dayanışmasını aradan çok uzun yıllar geçtikten sonra yine gösterebilmişse demek ki maya hala sağlamdır. Bu halka verilen en güzel ve önemli mesaj sizin bu yardımlarınızı aldık ve şuralarda kullandık mesajıydı. 10 Bin 10 Bin 10 Bin şeklinde düşünülmüştü ancak iki defa yapıldığını söylediniz. Geriye kalan Bir milyon 72 bin lira para da hesapta bloke edilmiş duruyor. Halkımızın da bunu bilmesinde fayda vardır. Bazı çevreler; ki bağış yapanlar arasında bile tahrik sonucu yardımları sorgulayanlar oldu. ‘Para uçtu, yediler, yardım yapmadılar’ şeklinde çıkan iddialar da sizin açıklamalarınızla çürütülmüş oldu. Kızılay’ın bundan sonraki süreçte daha şeffaf ve etkili bir şekilde hareket edeceğine inanıyorum. Bizden yardım talep eden bir önceki yönetim bu işler bittikten sonra ne bir ziyaretimize geldi, ne de bir teşekkür yazısı gönderdi. Bundan üzüntü duyduğumuzu belirtmek istiyorum.”

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 10:32