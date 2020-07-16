Otelciler üzgün

Yeni tip koronavirüs nedeniyle bu yıl Güney’e gidecek turist sayısının, geçen yılki sayının yüzde 30’u kadar olacağı yönündeki bakanlık tahmini yüzde 25 olarak revize edildi.

Bunun ana sebebi olarak da büyük, özellikle de İngiltere piyasasında faaliyet gösteren seyahat operatörlerinin, PCR testi talep etmeyen birçok tatil beldesi varken, Güney Kıbrıs’ı PCR testi talep ettiği için, paketlerine katmayacaklarını resmen bildirmiş olmaları. PCR istenmeyen ülkeler arasında bulunan Avusturyalılar ise, Güney Kıbrıs’ın özellikle eğlencesi bol olan Ayia Napa ve Larnaka’yı tercih ediyor.

Fileleftheros “Test Yüzünden Turizme Engel… Savvas Perdios: Tur Operatörleri Turist Getirmek İçin Koronavirüs Denetimini Kabul Etmiyor” başlığıyla manşete çektiği haberinde, Rum Turizm Müsteşarı Savvas Perdios’un “Bu sezon kurtarabileceğimizi kurtarabilmek için artık dikkatimiz münferit gezginlere yöneltiyoruz” dediğini yazdı.

Habere göre laboratuvar testi bulunmayan ülkelerde, özellikle de İngiltere’deki özel laboratuvarlarla anlaşıp test ücretlerini aşağıya çekmek için çalışma yaptıklarını anlatan Perdios, ancak hem bunun kolay olmadığını hem de operatörlerin, bu konuda yardımcı olmaya yanaşmadıklarını, testin maliyetini değil, test talep ediliyor olması fikrini kabul etmediklerini kaydetti.

Gazete, Rum tarafında faaliyet gösteren otellerin, test ücretlerinin turistlere fatura edilmemesi için Rum yönetimine, test ücretlerinin bir kısmını karşılama teklifinde bulunduğunu hatırlattı. Turizm Müsteşarı’nın bu teklifi siyasi düzeyde gündeme getireceğini ancak bu fikrin bile büyük operatörleri de turistleri de Güney Kıbrıs’ı bu yılki seçenekleri arasına koymaya ikna etmeyeceği kanaatinde olduğunu yazdı.

İngiltere ve Sırbistan ‘C’ kategorisinde

Aynı gazete “İngiliz Turistler C Kategorisinde… 1 Ağustos’tan İtibaren PCR Belgesi ile Kıbrıs’a Gelmeye Hak Sahibi Olacaklar” başlıklı haberinde, Rum yönetiminin yarından geçerli olmak üzere İngiltere’yi ve Sırbistan’ı, yolcuların PCR testi ile seyahat etmesi ve ülkeye varışları itibarıyla 14 gün izole yaşaması gereken ülkeler kategorisine koyduğunu yazdı. Gazete İngiltere’nin C kategorisine alınmasının, 1 Ağustos itibarıyla B kategorisine alınacağının habercisi olduğunu ekledi.

Güncelleme Tarihi: 16 Temmuz 2020, 10:37