Büyük üzüntü yarattı

Ömer KADİROĞLU

Lefkoşa’da Fahri Tunalıer (68) ile Muharrem Gerçekler (72), Girne’de ise Zehra Karaman (72) hayatını kaybetti.

Üç sevilen ismin ölümü sevenlerini yasa boğdu. Gerçekler ile Karaman’nın bugün, Tunalıer’in ise cumartesi günü toprağa verileceği belirtildi.

Aslen Avtepeli olan Tunalıer, tam bir müzik tutkunuydu. Saz çalan, türkü söyleyen Tunalıer, çevresinde yardımsever kişiliğiyle tanınıyordu. Poly Peck şirketinde 30 yıl çalışan evli, 2 çocuk 3 de torun sahibi olan Tunalıer’in 18 Temmuz’da öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’na defnedileceği belirtildi.

Bir çocuk babasıydı

Yine Lefkoşa’nın tanınan ve sevilen isimlerinden biri olan Muharrem Gerçekler de dün hayata veda etti. Murakıp olan Gerçekler, bir dönem Türkmenköy Spor Kulübü’nde başkanlık görevi de yürütmüştü. Aslen Türkmenköylü olan evli ve bir çocuk babası olan Gerçekler’in bugün öğle namazına müteakip Lefkoşa Mezarlığı’nda toprağa verileceği öğrenildi.

Karaman da veda etti

Aslen Evdim'li olan ancak Girne'ye bağlı Çatalköy’de yaşamını sürdüren Zehra Karaman’ın da ölümü sevenlerini yasa boğdu.

Karaman’ın bugün Çatalköy Camisi’nde kılınacak öğle namazına müteakip Çatalköy Mezarlığı'na defnedileceği kaydedildi.