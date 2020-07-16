İtiraz etti: Bir gün olmaz mı ?

Hüseyin ÇİÇEK

Gazimağusa’ya bağlı Dörtyol’da, iki ayrı eve girip birinden bin TL para çalan eski sabıkalı Mürsel Yazıcı yakayı ele verdi. Kısa sürede yakalanan zanlı tutukluluk istemi ile dün mahkemeye çıkarıldı.

Polis, zanlı hakkında soruşturma başlatıldığını belirtip, 2 gün tutukluluk isterken söz hakkı alan Yazıcı, “Bir gün olmaz mı? talebinde bulundu.

Mahkemeye meseleyi aktaran Dörtyol Polis Karakolunda görevli polis, zanlının, 14 Temmuz 2020 tarihinde, saat 08.30 ile 09.00 saatleri arasında, Dörtyol’da bir ikametgaha girerek, yatak odasında, komedin üzerinde bulunan cüzdan içerisinden bin TL para sirkat ettiğini söyledi.

Zanlının, aynı tarihte başka bir eve girdiğini ancak bir şey sirkat etmeden çıktığını aktaran polis, soruşturmanın yeni başladığını bildirerek mahkemeden 2 gün süre talep etti.

Zanlı: Bir gün tutuklu kalsam olmaz mı?

Mahkemede söz alan zanlı, “2 gün çok, sadece bir gün tutuklu kalsam olmaz mı” talebinde bulundu. Huzurundaki şahadeti ve zanlının beyanını değerlendiren Yargıç Dilşah Karayel, zanlının, 2 gün polis nezaretinde tutuklu kalmasına emir verdi.