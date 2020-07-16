Tahta sopa ve krikoyla darp

Suna ERDEN

Lefke’de Halil Leventbaşlar'ın önce arabasının tüm lastiklerini bıçakla delen, ardından kar maskesi takarak pusu kurup tahta sopa ve kriko ile darp eden Ali Tecerli ve Halil İbrahim Tecerli kardeşler hakkındaki soruşturma tamamlandı.

Zanlılar 3 gün süren tutukluluğun ardından dün mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlılar hakkındaki iddialar aktarılarak, teminat talep edildi.

Olayı aktaran polis, 11 Temmuz tarihinde Lefke’de meydana gelen olayda zanlıların saat 22.00 sıralarında park halinde bulunan Halil Leventbaşlar'a ait aracın lastiklerini bıçak ile deldiklerini söyledi. Polis, zanlıların saat 22.30 sıralarında ise kar maskesi takıp, tahta sopa ve araç krikosu alıp, 9 Eylül Caddesi’nde gizlendiklerini ve Halil Leventbaşlar'ı beklemeye başladıklarını açıkladı. Polis, Halil Leventbaşlar'ın saat 22.45 sıralarında yaya olarak caddeye girdiğini, zanlıların sopa ve kriko ile saldırıya geçtiklerini ifade etti. Darp edilen Halil Leventbaşlar'ın porselen iki dişinin kırıldığını kaydeden polis, zanlıların olay tarihinde tutuklandıklarını, ifadelerinde suçlarını kabul ettiklerini söyledi.

Olayda kullanılan tüm suç aletlerinin bulunduğunu söyleyen polis, soruşturmanın tamamlandığını belirterek, teminat istedi.

Mahkeme, zanlıların 3’er bin TL nakit teminat yatırmaları ve 15 bin TL değerinde kefalet senedi imzalanması şartları ile tutuksuz yargı kararı verdi.