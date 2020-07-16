Dolmuşun önünü kesip, dayakla indirip kaçırdılar

Suna ERDEN

Girne’de önceki gün filmleri aratmayacak adam kaçırma olayı yaşandı. Murat Durmaz ile oğlu Efe Timur Durmaz, kendilerine 30 bin lira borcu olduğu gerekçesiyle Levent Başkurt’u yolcu olduğu dolmuşu takibe alıp, önünü kesip, zorla araçtan indirip kaçırdı.

İddialara göre olay önceki gün Girne- Lapta yolu üzerinde meydana geldi. Kendilerine borcu olan Levent Başkurt’un Lapta’ya giden dolmuşa bindiğini öğrenen baba-oğul, harekete geçti.

Baba ile oğul, Başkurt’un binmiş olduğu dolmuşun önünü arabayla kesti. Dolmuş durmak zorunda kalırken, araçlarından inen baba-oğul Levent Başkurt’u zorla indirip, boğazını sıkıp, kafasına vurdu. Baba ile oğlu darp ettikleri Levent Başkurt’u yerde sürükleyerek araçlarına bindirdi.

Başkurt’un alıp Karmi köyüne doğru yol alan Murat Durmaz ile oğlu Efe Timur Durmaz, trafikten dolayı yavaşlamak zorunda kaldı. Bunu fırsat bilen Başkurt, araçtan atlayarak kaçtı ve polise sığındı.

Başkurt, baba ile oğlundan şikâyetçi olurken, polis Murat Durmaz ile oğlu Efe Timur Durmaz’ı gözaltına aldı. Haklarında soruşturma başlatılan zanlılar mahkeme emri ile 2 gün tutuklu kaldıktan sonra yarın yeniden duruşmaya çıkarılacak.