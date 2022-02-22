Şimdilik özgür

Girne’de yaşayan yabancı uyruklu G.Y. (E-43) isimli şahsın sanal hesabında bulunan cüzdandan 350 bin dolar değerindeki kripto paraları çaldığı gerekçesiyle tutuklanan 31 yaşındaki Ercan Fikret Sezginer dün yeniden mahkemeye çıkarıldı.

Duruşmada zanlının çaldığı 350 bin dolarlık Ethereumun tamamına yakınının bulunduğu belirtildi. Zanlının kripto paraların bir kısmını nakde çevirip 121 bin 982 dolar temin ettiği belirtildi.

Mali Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye çıkarılan zanlıyla ilgili iddiaları polis memuru Bilger Koral aktardı.

Mali polis Koral, zanlının 2021 yılı Eylül-Ekim ayları arasında, Girne’de, G.Y.’ye ait Binance isimli platformda bulunan kripto para cüzdanına rızası ve bilgisi dışında girdiğini söyledi.

Polis, zanlının 350 bin dolar değerindeki 101.1 Ethereum cinsi kripto parayı başka hesaplara aktardığını ifade etti.

Polis memuru Koral, zanlının ilk tespitlere göre 0,4989542 Ethereumu kendisine ait hesabına, 5,85 ve 33 Ethereumu ise iki ayrı şahsın hesabına aktarılmasını sağladığını ifade etti.

Koral, zanlının 5,85 Ethereumu hesap içerisinde 20, 191 dolara çevirdiğini, 33 Ethereumun ise Girne’de faaliyet gösteren kripto para alım satım yerine gönderdiğini söyledi. Polis, zanlının kripto para karşılığında 101 bin 791 dolar aldığını açıkladı.

Zanlının 16 Şubat’ta tutuklandığını, kendisine ait evde ve emlak dükkanında yapılan aramada bir adet makbook, bir adet cep telefonu, iki bilgisayar ve içerisinde G.Y. isimli şahsa ait iPad şifresi bulunan bir adet USB bulunarak emare alındığını açıkladı. Polis, zanlının ifadesinde G.Y. isimli şahsın cüzdanının şifresini kendisine verdiğini öne sürdüğünü açıkladı. Zanlının mahkemeye çıkarıldığını, hakkında 3 günlük tutukluluk süresi alındığı belirten polis, bu süre içerisinde yapılan araştırma sonucu 350 bin dolarlık kripto paranın tamamına yakınının hangi hesaplara aktarıldığına dair tespit yapıldığını söyledi. Soruşturmanın devam ettiğini ancak zanlının geri kalan kısmına etki edemeyeceğini ifade eden polis, teminat talep etti.

Mahkeme, 10 bin TL nakit teminat ve ikişer kefilin 100’er bin TL kefalet senedi imzalaması şartıyla zanlının tutuksuz yargılanmasına emir verdi.