Sıra yargıda

Kıbrıs Sağlık ve Toplum Bilimleri Üniversitesi (KSTÜ) soruşturması kapsamında tutuklu yargılanan oku-lun genel sekreteri ve hissedarlarından Serdal Gündüz ve uluslararası ofis sorumlusu A.S, dün yeniden Lefkoşa’da Ağır Ceza Mahkemesi’ne çıkarıldı.

Sanık Gündüz, duruşmada 9 dosyada toplam 131 davadan, diğer sanık A.S ise 2 dosyada toplam 20 davadan itham edildi.

İthamlarda Gündüz’ün K.D. ile okula ait paraları aldıklarına dair dava okundu. Sanık Gündüz bu yön-deki suçlamaları kabul etti. Sanığın, öğrencilerin okul harcı, yurt kirası bedeli olan çeşitli miktarlardaki paraları yurt içi ve yurt dışındaki biri asistanı olan A.S. ve başka şahıslara ait hesaplara yatırılmasını sağladığı belirtildi. Sanık, bu suçlamaları da kabul etti. İtham edilen sanık Gündüz, ayrıca "sahte dip-loma" soruşturması kapsamında isimleri okunan A.S., Ç.I., M.B.S., A.M., B.G., D.R., E.Y., F.A., H.B., M.A., M.Ö., N.K.R.S., Ş.A., Ş.A., D.K.S ve S.K. ile ilgili davaları da kabul ettiğini beyan etti. Duruşma, 23 Ekim’de devam edecek.

Duruşmada İddia Makamı Başsavcılık adına Kıdemli Savcı Mustafa İldeniz, sanık avukatları Doğa Zeki ve Talat Tanca hazır bulundu.

Sanıklar aleyhinde hangi suçlamalar bulunuyor?

Öte yandan, sanıklar aleyhlerinde “Sahtekarlıkla Para Temini”, “Dolandırıcılık”, “Sahte Belge Düzenle-me ve Tedavüle Sürme”, “Hesaplarda Hile ve Sahtekarlık Yapma”, “Suç Geliri Aklama”, “Sahte Banka Ödeme Emrini Tahrik”, “Müstahdem Tarafından Sirkat” suçlamaları bulunuyor.